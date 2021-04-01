Во Львовской области женщина отпинала патрульного. Ей грозит до пяти лет в тюрьме

В городе Яворов во Львовской области 46-летняя женщина напала на патрульного из-за того, что тот остановил автомобиль, в котором она ехала как пассажир, за нарушения правил дорожного движения (ПДД).

За это ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона.

Инцидент произошел около 20:30 в пятницу, 7 мая, на улице Маковея. Патрульные остановили автомобиль Volkswagen Golf, который ехал по встречной полосе, нарушая ПДД.

С помощью проблесковых маячков и громкоговорителя правоохранители решили остановить машину. Однако водитель не отреагировал на это и продолжал ехать дальше. Вскоре патрульным все же удалось остановить автомобиль.

Выяснилось, что за рулем находился пьяный 37-летний житель Яворова.

"Он вел себя неадекватно, не выполнял законные требования сотрудников полиции. Кроме того, из салона автомобиля вышли три пассажирки, одна из которых стала вести себя агрессивно и несколько раз ударила полицейского ногой", - рассказали в полиции.

На видео, которое распространилось в соцсетях, запечатлены две женщины и патрульный. Одна из них начала бить ногами правоохранителя.

Следователи Яворивского районного отдела полиции сообщили злоумышленнице, которая напала на полицейского, о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на такой же срок.

"На водителя составлены административные протоколы - по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) и ст. 122-2 (Невыполнение водителями требований об остановке) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - добавили в полиции.