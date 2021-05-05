Украина празднует День Победы

Сегодня Украина отмечает 76-ю годовщину победы над Германией и ее союзниками во Второй мировой войне. Или, как ее называет большинство украинцев - Великой отечественной.

Второй год этот праздник проходит во время карантина. Поэтому власти столицы запретили проводить шествие "Бессмертного полка" по Киеву. Тем не менее, люди все равно пойдут возлагать цветы - к Вечному огню, памятнику Ватутину и другим мемориалам. Как это было и в прошлом году.

По всей стране запланированы автопробеги, флешмобы памяти, телемарафоны и концерты по ТВ. Детальную программу празднования Дня Победы "Страна" публиковала в материале Бессмертный полк и националисты.

Омрачить праздник могут два фактора. Националисты, которые каждый год 9 мая устраивают "патрули" против коммунистической символики - на этой почве постоянно вспыхивают конфликты. А также полиция, которая за эту символику открывает уголовные дела.

"Страна" следит за празднованием Дня Победы в режиме онлайн.