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События Сегодня, 09:560
Украина празднует День Победы

Сегодня Украина отмечает 76-ю годовщину победы над Германией и ее союзниками во Второй мировой войне. Или, как ее называет большинство украинцев - Великой отечественной. 

Второй год этот праздник проходит во время карантина. Поэтому власти столицы запретили проводить шествие "Бессмертного полка" по Киеву. Тем не менее, люди все равно пойдут возлагать цветы - к Вечному огню, памятнику Ватутину и другим мемориалам. Как это было и в прошлом году.

По всей стране запланированы автопробеги, флешмобы памяти, телемарафоны и концерты по ТВ. Детальную программу празднования Дня Победы "Страна" публиковала в материале Бессмертный полк и националисты.

Омрачить праздник могут два фактора. Националисты, которые каждый год 9 мая устраивают "патрули" против коммунистической символики - на этой почве постоянно вспыхивают конфликты. А также полиция, которая за эту символику открывает уголовные дела. 

"Страна" следит за празднованием Дня Победы в режиме онлайн.

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Теги: news, новости, Украина, 9мая, 7dniv, 7dnivinfo  
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