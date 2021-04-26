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События Сегодня, 12:5183
На марше "Бессмертного полка" в Донецке Татьяна Монтян пронесла портрет деда-фронтовика Владимира Зеленского

В неподконтрольном Донецке на посвященном Дню Победы шествию "Бессмертного полка" украинский адвокат и блогер Татьяна Монтян пронесла портрет дедушки-ветерана президента Украины Владимира Зеленского.

Так Семен Иванович Зеленский - родной дед украинского президента "оказался" в Донецке.

Принесшая его портрет Татьяна Монтян считает, что героический дед Владимира Зеленского достоин того, чтобы быть в строю фронтовиков, которые сражались с фашизмом.

Согласно данным исторического сайта-архива "Память народа", Семен Иванович Зеленский родился в Кривом Роге в 1924 году. Во время Великой Отечественной войны он был командиром минометного взвода, а потом командиром стрелковой роты 174-го полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии. В 1944 году он получил два ордена Красной Звезды. Войну закончил в звании гвардии лейтенанта.

В документальном описании его военного пути говорится, что Зеленский Семен Иванович в боях с 23 января по 9 февраля 1944 года своим минным взводом подавил огонь минбатареи, двух станковых пулеметов и трех ручных пулеметов нацистов. А 1 февраля за селом Александровка уничтожил до 15 немецких солдат и офицеров. Также он отбил 4 атаки и захватил трофейный состав.

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Теги: news, новости, Украина, Донецк, Зеленский, дед_фронтовик, 7dniv, 7dnivinfo  
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