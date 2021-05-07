Невидимой для радаров планирующей авиабомбой "Дрель" вооружат войска РФ

Новая "бомба-невидимка" поступит на вооружение уже в этом году и предназначена для уничтожения танков, РЛС и ЗРК.

Вооруженные силы Российской Федерации уже в 2021 году получат авиабомбу "Дрель", которую, как утверждается, не заметит ни один из существующих радаров.

"Результаты испытаний подтвердили боевую эффективность авиабомбы "Дрель". Закупки запланированы на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов", — сообщил агентству Интерфакс вице-премьер РФ Юрий Борисов.

По данным разработчика нового вооружения, взрывное устройство практически невозможно распознать с помощью радаров. Дальность планирования бомбы превышает 30 километров.

"Дрель" — планирующая авиабомба, разработанная на научно-производственном объединении "Базальт" и предназначенная для ликвидации бронетанковой техники, а также наземных радиолокационных станций, зенитных ракетных комплексов и пунктов управления энергетическими установками.

О создании "Дрели" впервые заявили еще в 2016 году, в то же время начались ее испытания. Сбрасывать такие бомбы планируют с самолетов оперативно-тактической авиации.