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События Сегодня, 14:4731
На аттракционе в Краматорске произошел несчастный случай

В парке аттракционов "Юбилейный" в Краматорске произошел несчастный случай.

Из-за халатности оператора одна из отдыхавших на аттракционе "Игла" едва не лишилась ног и получила сильные ушибы.

Об этом сообщает в сети местный ресурс "Краматорск 24".

"8 мая в 19:00 в Юбилейном парке произошел несчастный случай. По халатности оператора аттракциона, который забыл убрать металлические ступени под аттракционом, страшно представить что могло поизойти... Вызвали полицию и скорую помощь - ждём дальнейших решений! После этого прецедента продолжили катать людей... Аттракцион высотой 30 метров", - говорится в сообщении.

Позже директор городских парков Виктор Маринин  рассказал, что в ходе эксплуатации была допущена серьезная ошибка.

"Правила техники безопасности одинаковы как для аттракционов, принадлежащих парку, так и для арендаторов, - сообщил Виктор Маринин. - В данном случае, к сожалению, сработал так называемый "человеческий фактор". Со всеми операторами аттракционов будет проведена дополнительная работа. Приношу свои извинения в связи с этим неприятным инцидентом".

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