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События Сегодня, 17:2156
Синоптики пообещали украинцам +24 градуса

В ближайшие три дня украинцев ждет новая порция температурных качелей - ночью возможны заморозки на почве, а затем днем - до +24° тепла.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

По словам синоптиков, в последующие трое суток без осадков, лишь в юго-восточной части, 10-11 мая и в восточных областях кратковременные дожди, местами грозы.

Завтра на Левобережье, послезавтра на востоке и юго-востоке порывы ветра 15-20 м/с.

"Температура ночью 1-8° тепла (ближайшей ночью в западных, северных и большинстве центральных областей, в ночь на 10 мая в Украине, кроме крайнего запада и побережья морей, на почве заморозки до 4-х градусов) днем завтра 12-17° тепла, на крайнем западе и в Одесской области, 10-11 мая в Украине, кроме востока, повышение температуры до 18-24°", - сообщили в Укргидрометцентре.

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