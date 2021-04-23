 

Заболевшее коронавирусом население Индии поражает "черный грибок"

События Сегодня, 17:2471
Заболевшее коронавирусом население Индии поражает "черный грибок"

На фоне смертоносной второй волны COVID-19 в Индии врачи сообщают о целой серии случаев, связанных с редкой инфекцией, также называемой "черным грибком", среди пациентов с COVID-19.

Об этом сообщает ВВС.

Врачи считают, что мукормикоз, общая смертность от которого составляет 50%, может быть вызвана приемом стероидов, жизненно необходимых для лечения тяжелобольных пациентов с COVID-19.

Стероиды уменьшают воспаление легких, вызванное COVID-19, и, видимо, помогают предотвратить некоторые повреждения, которые могут возникнуть, когда иммунная система организма переходит в режим чрезмерной борьбы с коронавирусом. Но они также снижают иммунитет и повышают уровень сахара в крови как у диабетиков, так и у пациентов, не страдающих диабетом.

Считается, что такое "падение иммунитета" может спровоцировать эти случаи мукормикоза.

"Диабет снижает иммунную защиту организма, коронавирус усиливает его, а затем стероиды, которые помогают бороться с COVID-19 действуют в качестве топлива в огонь", — говорит врач Наир.

Врач Наир, который работает в трех больницах в Мумбаи, одном из наиболее пострадавших городов второй волны, говорит, что в апреле он уже видел около 40 пациентов, страдающих грибковой инфекцией. Многие из них были диабетиками, которые вылечились от COVID-19. Одиннадцати из них пришлось удалить глаз хирургическим путем.

В период с декабря по февраль всего шесть его коллег из пяти городов — Мумбаи, Бангалор, Хайдарабад, Дели и Пуне — сообщили о 58 случаях заражения. Большинство пациентов заразились через 12-15 дней после выздоровления от COVID-19.

Пациенты, страдающие грибковой инфекцией, обычно имеют симптомы заложенности носа и кровотечения из носа; опухоли и боль в глазу; нечеткость и даже потерю зрения. Вокруг носа могут быть черные участки кожи.

Врачи говорят, что большинство их пациентов опаздывают, когда они уже теряют зрение, и врачам приходится удалять глаз хирургическим путем, чтобы инфекция не попала в мозг.

В некоторых случаях врачи в Индии говорят, что пациенты теряют зрение на оба глаза. В редких случаях врачам приходится удалять кость челюсти хирургическим путем, чтобы болезнь не распространялась.

Противогрибковая инъекция, которая стоит 3500 рупий (48 долларов) за дозу и которую нужно вводить каждый день в течение восьми недель, является единственным лекарством, эффективным против болезни.

Высокопоставленный чиновник сказал, что "большой вспышки нету". Однако трудно сказать, почему все больше и больше случаев мукормикоза регистрируется по всей стране.

Что такое мукормикоз

Мукормикоз — очень редкая инфекция. Она вызвана влиянием мукорной плесени, которая обычно встречается в почве, растениях, навозе и гниющих фруктах и овощах.

Он поражает носовые пазухи, мозг и легкие и может быть опасным для жизни у диабетиков или людей с иммунодефицитом, таких как больные раком или людей с ВИЧ/СПИДом.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Индия, коронавирус, черный_грибок, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Новости по теме

Уже пять дней в Киеве растет смертность от коронавируса
Уже пять дней в Киеве растет смертность от коронавируса
23-апр-2021, 13:36
Экспорт лекарства ремдесивир после роста заболеваемости COVID-19 запретила Индия
Экспорт лекарства ремдесивир после роста заболеваемости COVID-19 запретила Индия
11-апр-2021, 19:23
Военный капеллан чудом поборол
Военный капеллан чудом поборол "ковидную" пневмонию в Прикарпатье
9-апр-2021, 11:44
Коронавирусом после прививки заразилась врач в Черновцах
Коронавирусом после прививки заразилась врач в Черновцах
24-мар-2021, 09:19
Большинство больниц в Виннице для пациентов с COVID заполнены на 95%
Большинство больниц в Виннице для пациентов с COVID заполнены на 95%
15-мар-2021, 21:49

Последние новости

19:47
События
Во Львовской области в День победы вандалы разрушили памятник советским воинам
19:46
События
Военные США задержали судно с российским вооружением
17:27
События
СБУ заявила о следе Москвы в деле об антивенгерских листовках в Закарпатье. Улика - фото молодого Путина
17:24
События
Заболевшее коронавирусом население Индии поражает "черный грибок"
17:21
События
Синоптики пообещали украинцам +24 градуса
14:47
События
На аттракционе в Краматорске произошел несчастный случай
14:44
События
Невидимой для радаров планирующей авиабомбой "Дрель" вооружат войска РФ
14:42
События
Расклейщиков антивенгерских листовок поймали на Закарпатье
12:51
События
На марше "Бессмертного полка" в Донецке Татьяна Монтян пронесла портрет деда-фронтовика Владимира Зеленского
12:49
События
Националисты устроили провокацию возле парка Славы
09:56
События
Украина празднует День Победы
09:54
События
Во Львовской области женщина отпинала патрульного. Ей грозит до пяти лет в тюрьме
08:35
События
В Украине за год цены на коммуналку выросли на четверть
08:32
События
В Подольском районе Киева загорелась квартира в небоскребе. Окно с балкона упало на припаркованные авто
08:31
События
Форум по безопасности с Аваковым, Бакановым, временной поверенной США и представителем НАТО состоится в Киеве
08:29
События
Об отправке первого космического туриста на МКС подписали договор в NASA
08:27
События
О подозрении силовики сообщили минеру Верховной Рады из Сум
08:23
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 9 мая 2021
Вчера, 2021-05-08
21:12
События
Декларацию о европерспективе Украины подписали Зеленский и президент Латвии
21:10
Спорт
Продлить контракт Андрея Пятова призвал Ахметов

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 7 мая 20214695
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 8 мая 20213300
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 9 мая 20212611
Путин не поздравил Зеленского с 9 мая, но выступил с посланием к народу Украины2239
Новое название для Второй мировой войны предложил Зеленский2148
Координаты и время падения неуправляемой китайской ракеты опубликовали в США1818
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что температура Земли в 2020 году достигла рекордно высокого уровня за три миллиона лет1386

Досуг

Как вывести сайт в ТОП: три SEO-тренда 2021 года
Как вывести сайт в ТОП: три SEO-тренда 2021 года
На сегодняшний день конкуренция сайтов во Всемирной паутине достаточно высока, каждый веб-ресурс, как говорят, хочет занять самое выгодное место под солнцем. Но это не случается само собой: продвижение сайта – дело весьма серозное и ответственное, требующее исключительно профессионального
Сегодня, 13:0292
Назначение и особенности поролона для мебели
Назначение и особенности поролона для мебели
Поролон, часто называющийся пенополиуретаном, является распространенным материалом универсального применения. Помимо строительной и промышленной сферы, медицины он пользуется большим спросом при изготовлении мягкой мебели в ассортименте.
Сегодня, 13:0089
Как выбрать цветочную композицию в подарок
Как выбрать цветочную композицию в подарок
Казалось бы, что сложного в том, чтобы купить цветы в подарок? Каждый из нас, хотя бы единожды в жизни, сталкивался с таким вопросом.
7-мая-2021, 16:30194
Продвижение сайтов силами профессионалов
Продвижение сайтов силами профессионалов
У каждой интернет-компании, которая намеревается через интернет добиться определенной выгоды или популярности, должно быть собственное представительство в сети.
7-мая-2021, 14:33211
Навіщо потрібні корпоративні подарунки
Навіщо потрібні корпоративні подарунки
Від чого залежить успіх компанії? Ви маєте рацію, якщо скажете: «У правильної стратегії, бізнес-моделі, грамотного розвитку і т.д.». А що щодо гармонійних відносин в колективі, репутації і візуалізації бренду?
6-мая-2021, 14:48288
Как выгодно покупать товары для дома из Китая
Как выгодно покупать товары для дома из Китая
Товары китайского производства пользуются огромнейшей популярностью, поскольку они доступны, качественны и представлены в широком разнообразии. Продукция из КНР успешно реализуется и на отечественном рынке и оптом, и в розницу, но зачем переплачивать, если можно заказать все необходимое
5-мая-2021, 13:41335

События

Во Львовской области в День победы вандалы разрушили памятник советским воинам
Во Львовской области в День победы вандалы разрушили памятник советским воинам
Неизвестные разрушили гранитные плиты и изображение звезды. Произошел инцидент ночью с 8 на 9 мая.
Сегодня, 19:472
Военные США задержали судно с российским вооружением
Военные США задержали судно с российским вооружением
В ходе патрулирования моря ВМС США обнаружили корабль без опознавательных знаков с огромным количеством оружия.
Сегодня, 19:466
СБУ заявила о следе Москвы в деле об антивенгерских листовках в Закарпатье. Улика - фото молодого Путина
СБУ заявила о следе Москвы в деле об антивенгерских листовках в Закарпатье. Улика - фото молодого Путина
Служба безопасности Украины задержала троих подозреваемых в организации распространения антивенгерских листовок в Берегово Закарпатской области.
Сегодня, 17:27110
Заболевшее коронавирусом население Индии поражает "черный грибок"
Заболевшее коронавирусом население Индии поражает "черный грибок"
На фоне смертоносной второй волны COVID-19 в Индии врачи сообщают о целой серии случаев, связанных с редкой инфекцией, также называемой "черным грибком", среди пациентов с COVID-19.
Сегодня, 17:2472
Синоптики пообещали украинцам +24 градуса
Синоптики пообещали украинцам +24 градуса
В ближайшие три дня украинцев ждет новая порция температурных качелей - ночью возможны заморозки на почве, а затем днем - до +24° тепла.
Сегодня, 17:2158
На аттракционе в Краматорске произошел несчастный случай
На аттракционе в Краматорске произошел несчастный случай
В парке аттракционов "Юбилейный" в Краматорске произошел несчастный случай.
Сегодня, 14:4798
7 Днів