Военные США задержали судно с российским вооружением

В ходе патрулирования моря ВМС США обнаружили корабль без опознавательных знаков с огромным количеством оружия.

Крейсер Военно-морских сил США USS Monterey задержал судно, на котором перевозили российское оружие. Об этом сообщается на странице пятого флота ВМС США в Twitter.

Задержание судна, как утверждается на странице флота, произошло 6-7 мая в Аравийском море в ходе рядового патрулирования международных вод. У корабля не было никаких опознавательных знаков, а на борту оказались сотни единиц оружия.

На корабле везли сотник штурмовых винтовок, тысячи китайских винтовок Type-56 (китайская лицензионная версия автомата АКМ), сотни пулеметов ПКМ, гранатометы, а также оптические прицелы.

Экипаж после допроса накормили, а затем отпустили. Груз изъяли. О том, куда следовало судно и откуда информации нет.