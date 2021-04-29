Во Львовской области в День победы вандалы разрушили памятник советским воинам

Неизвестные разрушили гранитные плиты и изображение звезды. Произошел инцидент ночью с 8 на 9 мая.

В ночь с 8 на 9 мая на Львовщине неизвестные разрушили памятник погибшим во Второй мировой войне советским солдатам. Вандалы уничтожили гранитные плиты и изображение звезды. Об этом сообщает портал Zahid.net.

Инцидент произошел в городе Новый Роздол. В полицию о разрушении памятника сообщили около полудня 9 мая.

По информации журналистов, сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Вандалов, разрушивших памятник, пока что найти не получилось.



