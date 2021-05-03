Третья волна коронавируса: в Украине занято меньше одной трети койко-мест

Наибольшее количество госпитализаций в Днепропетровской и Харьковской области — 147 и 138 соответственно.

По состоянию на вечер, 9 мая, в Украине пациентами с подозрением или подтвержденным COVID-19 занято 23 286 из 76 627 койко-мест, что составляет 30,39% от их общего количества (вечером 8 мая этот показатель составлял 35,55%). Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава.

Вчера вечером количество занятых коек для COVID-пациентов было 27 240, то есть за прошедшие сутки их количество уменьшилось на 3954.

Всего за 9 мая госпитализировали 1412 человек с подозрением на коронавирус или подтвержденным диагнозом COVID-19, что на 815 человек меньше, чем накануне (вчера госпитализировали 2597 человек).

За сегодня из медицинских учреждений по всей Украине выписали 1283 человека, что на 4014 человек меньше, чем за сутки до этого (5297).

ТОП-5 регионов с самым большим количеством госпитализаций за сутки:

Днепропетровская область — 147; Харьковская область — 138; Одесская область — 90; Донецкая область — 87; г. Киев — 86.

Процент занятых коек с централизованной подачей медицинского кислорода за сутки несколько увеличилась с 35,65% до 35,73%

Регионы с наибольшим количеством занятых "кислородных" койко-мест:

Донецкая область — 52,66%; Харьковская область — 49,71%; Сумская область — 47,49%; Луганская область — 45,51%; Днепропетровская область — 43,78%.

Лучше всего ситуация по количеству свободных "кислородных" мест обстоит в Закарпатской области, там занято 13,91% (днем ранее 13,72%).