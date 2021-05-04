Замок Дракулы превратили в центр вакцинации. Подарок привитым - экскурсия в средневековую пыточную

В замке Дракулы в Румынии организовали центр вакцинации от коронавируса препаратом Pfizer/BioNTech. Все получившие укол в этой локации получат "сертификат вакцинированного в замке Бран".

Об этом сообщила пресс-служба замка Бран на официальной странице в Facebook.

Получить прививку от коронавируса можно будет каждые выходные на протяжении мая. При этом после укола посетители смогут бесплатно посетить выставку средневековых инструментов пыток.

Замок Бран упоминался ирландским писателем Брэмом Стокером в романе о вампире Дракуле, прототипом для которого стал известный князь и воевода Влад III Цепеш, посещавший этот замок.

По последним данным, в Румынии ввели около 5,8 миллионов доз вакцины. Хотя бы одну дозу получила почти пятая часть населения страны.