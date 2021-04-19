Российских хакеров в атаке на трубопровод в Техасе обвинили США

В США обвинили группировку DarkSide, связанную с Россией, в хакерской атаке на трубопровод Colonial Pipeline, которая была совершена 7 мая.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника.

Он заявил, что DarkSide, как правило, атакует страны, в которых не говорят по-русски.

Из-за атаки Белой дом сформировал межведомственную рабочую группу для подготовки к различным сценариям, включая необходимость принятия дополнительных мер для смягчения любого потенциального воздействия на поставки топлива, о чем заявил в воскресенье, 9 мая, официальный представитель Белого дома.

О причастности к хакерской атаке группировки DarkSide ранее сообщило и агентство Associated Press (AP) со ссылкой на знакомые с ходом расследования источники. По их информации, целью атаки было вымогательство денежных средств.

В сообщении говорится, что речь идет о хакерской группировке, действующей с августа 2020 года. Эти хакеры заявляли, что никогда не нападают на больницы, учебные заведения, структуры госуправления и на другие объекты, не занимающиеся бизнесом. AP также отметило, что группировка не проводит кибератак на постсоветском пространстве.

Как говорят сами хакеры из DarkSide, часть доходов они передают на благотворительность.

Хакерская атака парализовала Colonial Pipeline 7 мая. Его работа все еще не восстановлена. Речь идет о крупном трубопроводе, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США.

Телеканал CNN сообщил в субботу, что Colonial Pipeline ведет расследование обстоятельств кибератаки, из-за которой были приостановлены все операции с трубопроводами.

В компании заявили, что наняли независимую фирму в сферу кибербезопасности для расследования обстоятельств случившегося в пятницу, а также связались с органами правопорядка и другими американскими федеральными ведомствами.

Кроме того, в Colonial Pipeline сообщили, что кибератака также затронула ряд ее информационных систем.

CNN сообщили, что Colonial Pipeline транспортирует из Хьюстона на Восточное побережье США примерно 45% потребляемого там топлива. Компания располагает двумя трубопроводами - один для бензина, а второй для дизельного и авиационного топлива.

Телеканал добавил, что этот инцидент имел место на фоне возросшего в США беспокойства относительно уязвимости ее критически важной инфраструктуры.