Для пользователей Android Clubhouse стал официально доступен

Социальная сеть Clubhouse выпустила официальное приложение для устройств на операционной системе Android. Ранее приложением могли пользоваться только обладатели девайсов с системой iOS.

Об этом говорится в заявлении соцсети.

С 9 мая приложение на Android стало доступно для пользователей в США, затем соцсеть запустит его в других англоязычных странах и в остальном мире. При этом пользователи за пределами Соединенных Штатов смогут оформить предварительный заказ на странице Clubhouse в магазине Google Play, чтобы получить уведомление, когда приложение появится в их регионе.

"Наш план на несколько следующих недель заключается в том, чтобы собрать отзывы сообщества, исправить любые проблемы, которые мы видим, и работать над добавлением нескольких окончательных функций, таких как платежи и создание клуба, прежде чем разворачивать его в более широком масштабе", - сообщили в компании.