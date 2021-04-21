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События Сегодня, 10:3781
Для пользователей Android Clubhouse стал официально доступен

Социальная сеть Clubhouse выпустила официальное приложение для устройств на операционной системе Android. Ранее приложением могли пользоваться только обладатели девайсов с системой iOS. 

Об этом говорится в заявлении соцсети. 

С 9 мая приложение на Android стало доступно для пользователей в США, затем соцсеть запустит его в других англоязычных странах и в остальном мире. При этом пользователи за пределами Соединенных Штатов смогут оформить предварительный заказ на странице Clubhouse в магазине Google Play, чтобы получить уведомление, когда приложение появится в их регионе.

"Наш план на несколько следующих недель заключается в том, чтобы собрать отзывы сообщества, исправить любые проблемы, которые мы видим, и работать над добавлением нескольких окончательных функций, таких как платежи и создание клуба, прежде чем разворачивать его в более широком масштабе", - сообщили в компании.

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