В Лондоне заплывший в Темзу кит застрял в шлюзе. Спасатели вызволяли его 4 часа

В Великобритании четыре часа вызволяли четырехметрового кита, который заплыл на мель реки Темза на юго-западе Лондона. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 9 мая, в Ричмондском шлюзе.

Кит застрял на катках для шлюпок, передает ВВС.

Представители спасательных служб прибыли на место происшествия в 21:00 (23:00 по Киеву - Ред.). Пожарные команды и морские водолазы-спасатели в течение нескольких часов пытались спустить кита с катка на воду. После этого его удалось транспортировать в безопасное место. По предварительным данным, у животного есть некоторые повреждения, поэтому оценкой его состояния займется ветеринар. После его заключения будет принято решение о выпуске кита на волю.

Кит относится к виду малых полосатиков, которые обычно встречаются в северной части Атлантического и Тихого океанов. Их длина не превышает 10 метров. Малые полосатики в настоящее время являются объектом китобойного промысла в Норвегии, Исландии и Японии.