В Шотландии на парламентских выборах победили сторонники отделения от Британии

Лидер Национальной партии Шотландии уже пообещала провести референдум о независимости региона до конца 2023 года.

На парламентских выборах в Шотландии большинство получили партии выступающих за отделение Шотландии от Соединенного Королевства. Об этом сообщает The Guardian.

Шотландская национальная партия получила 64 мандатов в парламенте из 129. Глава правительства Шотандии Никола Стерджен уже провела телефонный разговор с премьер-министром Борисом Джонсоном и рассказала о намерениях провести референдум о независимости, "это вопрос когда, а не если".

Но такой вариант станет возможным только если в национальном парламенте будет поддержка большинством.

В своей программе Шотландская национальная партия обещала провести референдум до конца 2023 года.

"Будущее Шотландии определяет только народ Шотландии, и ни один Вестминстерский политик не должен и не может этому препятствовать", заявила Стерджен.

По мнению премьер-министра Джонсона, устраивать новый референдум в условиях борьбы с пандемией и ее последствия было бы безответственно. Плюс ко всему после референдума в 2014 году, существует условие, что вопрос о референдуме закрыт, по крайней мере на поколение.

По информации BBC, в Шотландии количество людей, выступающих за отделение постоянно меняется. В начале апреля соцопросы показывали преимущество противников отделения на 1-7%, последние два показывали 50/50, а одно — перевес сепаратистов.

Шотландия – страна, являющаяся автономной административно-политической частью Соединенного Королевства Великобритании. В 1706 году между Шотландией и Англией был подписан "Договор об унии", а к 1707-ому году парламенты обеих стран ратифицировали "Акт об унии", образовавший Королевство Великобритании.