Посещать Храмовую гору из-за массовых столкновений с полицией запретили в Иерусалиме

Решению предшествовал конфликт правоохранителей с палестинцами, которые заблокировали мечеть Аль-Акса. Арестовать пришлось не менее 23 человек.

Полиция Израиля с понедельника, 10 мая, закрывает Храмовую гору для евреев в День Иерусалима. Причиной послужили столкновения между палестинцами и правоохранителями, сообщает Time of Israel.

Храмовая гора считается священной как для мусульман, так и для евреев. На этом месте находится мечеть Аль-Акса – третье по важности и величине место в исламе – и евреи почитают его как самое святое место, где стояли оба библейских храма. Евреям запретили входить сюда в последние дни из-за напряженности, которая совпадает с окончанием священного для мусульман месяца Рамадан.

На вечер 10 мая запланирован парад с флагами, посвященный Дню Иерусалима, и маршрут шествии пролегает через Шхемские ворота, которые стали одним из центров беспорядков. В связи с этим в город стянуты дополнительные силы полиции. Правоохранители сообщают о том, что в районе Храмовой горы и старого города находятся тысячи жителей Палестинской автономии и арабских городов на севере Израиля, прибывшие специально для участия в беспорядках.

Первые ожесточенные столкновения между полицией и палестинскими демонстрантами, большинство из которых – сторонники ХАМАС, на Храмовой горе произошли накануне, в результате чего не менее 25 человек были ранены и 23 – арестованы.

На утро понедельника ситуация усугубилась после того, как правоохранители вошли на территорию комплекса. Стражи порядка подверглись атаке со стороны палестинцев, которые ночевали на Храмовой горе и забаррикадировали дверь мечети Аль-Акса.

Мятежники начали бросать камни на дорогу к югу от комплекса, блокируя ее, в ответ на что полиции пришлось применить светошумовые гранаты. В соцсетях появилось видео столкновений в мечети, сообщается, что есть травмированные.

Оценив ситуацию, генеральный инспектор полиции Израиля Яаков Шабтай принял решение запретить евреям посещение Храмовой горы. Обычно же им разрешается посещать комплекс в определенные часы в будние дни с многочисленными ограничениями, но не молиться там.

Кроме того, с раннего утра понедельника по всему Иерусалиму и его Старому городу были размещены тысячи офицеров для обеспечения и защиты общественной безопасности.

Запрет на посещение евреями комплекса, многие из которых уже направлялись в сторону Храмовой горы, вызвал возмущение среди целого ряда политиков.

"На Храмовой горе исламский вакф целенаправленно устраивает террористические акты и убийства у нас под носом, и никто ничего не говорит. Я приду сегодня утром к входу в Гору", – написал в Twitter депутат от Религиозной сионистской партии Симха Ротман.

Еще один представитель этой политсилы Итамар Бен Гвир заявил, что "насилие и бандитизм одержали победу", возложив вину за происходящее на премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра общественной безопасности Амира Охану. Он добавил, что не будет голосовать за важные законы в знак протеста:

"У меня нет причин голосовать на этой неделе с теми, кто принимает решения о капитуляции".

Депутаты от партии Ямина также осудили это решение. Так, Матан Кахана заявил, что Храмовая гора "должна быть безопасным местом для евреев и представителей всех религий", а депутат Амичай Чикли назвал это "капитуляцией перед насилием и терроризмом палестинцев".

Том Нисани, председатель Фонда наследия Храмовой горы, призвал еврейских паломников продолжать прибывать к входу на гору, чтобы подняться на нее в день празднования Иерусалима.

"Если на Храмовой горе есть мятежники, угроза должна быть устранена, а гора должна быть вновь открыта", — добавил он.