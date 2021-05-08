Макаревич восхитился городами Западной Украины

Российский музыкант и лидер рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич после тура восхитился городами Западной Украины.

Об этом он признался на своей странице в Facebook.

Во время гастролей с джазовым ансамблем "Yo5" Макаревич посетил Тернополь, Хмельницкий, Ровно и Черновцы.

"Я, признаться, ожидал увидеть все-таки некоторое захолустье — маленькие города по 200 000 человек. А увидел великолепную (и прекрасно отреставрированную) архитектуру, стильные рестораны, чистоту. И очень хороших зрителей", — написал он в своем Facebook.

Менее чем за сутки публикация собрала 25 тысяч лайков. Пост прокомментировали почти 500 пользователей, большая часть из которых украинцы.

Многое поблагодарили Макаревича, поприветствовали его в Украине и пригласили посетить другие города: "Добро пожаловать, Андрей, в Украину! Всегда будете дорогими гостями!", "Спасибо, Андрей Вадимович, за тур по Украине и за Ваше творчество. Ждём в Черкассах", "Ласкаво просимо!".

Некоторые в комментариях пошутили о сравнении российской пропаганды на ТВ с реальностью: "Вот в такой "разваленной" Украине и живём) Просто с "голоду" опухаем) Андрей, а Вы заметили, что на улицах мало людей? Все "свалили" в ЕС на "заработки"… "нищеброды"))) Ужасть".

Кроме того, музыкант опубликовал фото с поездки. На них запечатлены Каменец-Подольская крепость, Черновицкий университет, здания архитектуры и храмы.