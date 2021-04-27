Двухлетняя девочка во Львове выпала из окна квартиры и погибла, а ее пьяная мать пыталась сбежать с места ЧП

Двухлетняя девочка погибла после падения из окна восьмого этажа жилой высотки во Львове. Трагедия произошла в понедельник, 10 мая, около 8:30, на улице Шевченко.

Об этом сообщается на сайте региональной Нацполиции.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и сотрудники других служб территориального подразделения полиции. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

В местных СМИ появилась информация о том, что ребенка из окна выбросила нетрезвая мать. Однако позже работающие на месте трагедии следователи не подтвердили этот.

"У женщины есть проблемы с алкоголем и после того, как ребенок выпал из окна, она действительно вышла (из дома - Ред.) и шла в неизвестном направлении. Сейчас при разговоре с ней и по ситуации в квартире у следователей нет подтверждения, что она это сделала ", - сообщил в соцсети депутат львовского горсовета Игорь Зинкевич.