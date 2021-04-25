Карта прогноза погоды по областям на 11 мая

Во вторник, 11 мая, на значительной части Украины погода побалует уже практически летним теплом.

Небольшие дожди ожидаются только в южных, юго-восточных, восточных регионах, а также в Черкасской и Полтавской областях. Ветер 7-12 м/с. На остальной территории - без осадков и солнечно, ветер 5-7 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ближайшей ночью в западных, центральных, северных и южных регионах температура воздуха опустится до 4-8 градусов, на востоке до 8-10.

В дневные часы почти на всей территории страны ожидается +18-23 градуса, на Закарпатье - до +26, а в восточных областях страны столбики термометров пока не поднимутся выше +12-14.

В Киеве в ночь на 11 мая похолодает до +4-6 градусов. В дневные часы прогреется до +19-21, будет солнечно, а осадков не ожидается.

Кроме того, синоптики предупреждают, что 11 мая в южных, большинстве восточных, центральных, западных регионов, а также в Житомирской и Черниговской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.