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События Сегодня, 17:01100
Почему слепнут люди, подхватившие индийский штамм коронавируса

В Индии не утихает вторая волна Covid-19. Индийский штамм коронавируса отличается агрессивностью. Среди заболевших много тяжелых случаев, повышенная смертность.

Врачи сообщают о целой серии случаев таких новых симптомов, как грибковое заболевание и ухудшение зрения, вплоть до слепоты.

Индийский штамм регистрируют далеко за пределами Индии, например, в Израиле, где болеют даже вакцинированные, и в соседних с Украиной Польше, Чехии, Румынии.

Рассказываем об особенностях коронавирусного "мутанта", а также доберется ли он до Украины.

Что происходит в Индии

Мы уже писали о том, что к концу апреля в больницах Индии сложилась катастрофическая ситуация. Не хватает коек и кислорода для тяжелобольных, поэтому они часами не получают помощь и умирают на руках родственников. Некоторые умирают, не доехав до больницы.

Каждый день по официальным данным умирают по несколько тысяч человек. Прямо на улицах горят погребальные костры горят. Их так много, что уже не хватает дров.

На этих выходных был побит суточный рекорд по количеству смертей (4187 человек в день) и новых случаев (401 078). За все время в Индии от коронавируса умерли более 246 тысяч человек.

Масштабы вспышки эпидемии индийские специалисты объясняют большей заразностью этой мутации. Штамм B. 1.617, который теперь известен как индийский вариант вируса, индийские генетики впервые обнаружили в феврале. Новый вариант SARS-CoV-2 имел две значительные мутации в части вируса, которая прикрепляется к клеткам человека.

При этом, как сообщило агентство Reuters со ссылкой на индийских ученых, правительство страны в марте проинформировали о высокой заразности нового штамма, но никаких дополнительных мер для сдерживания эпидемии не приняли. Миллионы людей посещали религиозные праздники и митинги. 

Во Всемирной организации здравоохранения назвали сумму этих факторов (массовые собрания, низкий уровень вакцинации и появления более заразного штамма) "идеальным штормом", который и вызвал новую волну Covid-19 в стране. 

На фоне происходящего Индия ограничила экспорт вакцин от коронавируса, которых и так не хватает для внутреннего использования. В результате застряла партия индийского препарата CoviShield, о которой договорилась Украина. Согласно контракту полтора миллиона доз этой вакцины Украина должна была получить до 31 марта.

Новый симптом индийского штамма

Индийские врачи сообщают о целом ряде симптомов, которые выделяют этот штамм. Например, в стране зафиксировали ряд случаев редкой инфекции мукормикоз, называемой "черным грибком". Мукормикоз вызывает некротические поражения в носу и на небе, вызывающие боль и лихорадку. Резко выражены легочные симптомы, включающие кашель, высокую температуру и одышку. Возможно ухудшение зрения из-за поражения слизистых, вплоть до слепоты. Также наблюдается образование тромбов в сосудах и мозге, поражение желудка и почек.

До коронавируса эту инфекцию наблюдали у пациентов с сильно ослабленным иммунитетом, с диабетом. Даже на фоне интенсивного лечения смертности от нее была высокой. 

По одной из версий, спровоцировать "черный грибок" у больных коронавирусом может прием стероидов, которые жизненно необходимы для лечения тяжелобольных пациентов. Стероиды назначают, чтобы подавить активность иммунитета и остановить "цитокиновый шторм", от которого умирают многие инфицированные Covid-19.

При этом вместе со снижением иммунитета из-за стероидов повышается уровень сахара в крови, как у диабетиков, так и у пациентов, не страдающих диабетом. Все эти факторы могли спровоцировать случаи мукормикоза.

Чтобы справиться с грибком пациентам ежедневно и в течение восьми недель вводят противогрибковую инъекцию стоимостью 3500 рупий (48 долларов). Но такие средства есть не у всех.

Доберется ли индийский штамм до Украины

В конце апреля индийский штамм добрался до Израиля. Причем там заболели несколько ранее вакцинированных человек. В Израиле прививают препаратами Moderna и Pfizer.

В Польше новый штамм обнаружили у заболевших в Варшаве и Катовице. Зафиксировали его в Чехии и Румынии. При этом румынский минздрав сообщил, что выявленная мутация не является более заразной, хотя и вызывает тяжелые осложнения.

На днях министр здравоохранения Максим Степанов предупредил, что индийский штамм может появиться и в Украине. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы можем говорить, что он точно будет. Это реальность и говорить надо правду. Сейчас он уже зафиксирован в странах-соседях, это и Чехия, Польша, Румыния. И поэтому понятно, что в конечном итоге он появится и в Украине, как это было с британским штаммом или с южноафриканским", - сказал глава МОЗ. 

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, Индия, 7dniv, 7dnivinfo  
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