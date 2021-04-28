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События Сегодня, 19:1166
У Станицы Луганской пограничники поймали двух мужчин, которые несли фехтовальные рапиры через минные поля

Утром в понедельник, 10 мая, возле "Станицы Луганской" пограничники обнаружили двух мужчин, которые пытались переместить с не контролируемой Украиной территории более двух тысяч рапир для фехтования.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Двух "фехтовальщиков", которые пытались пробраться к линии разграничения через минные поля, сегодня на рассвете обнаружили военнослужащие из состава Объединенных сил. Благодаря заблаговременно полученной информации от пограничников Луганского отряда, военнослужащие ОТГ "Север" и 80 отдельной десантно-штурмовой бригады на окраине населенного пункта Станица Луганская, в 500 метрах от КПВВ, обнаружили двух мужчин, которых передали пограничникам отдела "Станица Луганская", - говорится в сообщении.

Пограничники рассказали, что мужчины направлялись к линии разграничения, чтобы забрать товар, а позже, за вознаграждение, передать его в "Станицу Луганскую".

В Госпогранслужбе добавили, что 2200 рапир для фехтования в условленном месте для них оставили жители временно оккупированного Луганска.

"Стоит отметить, что рапиры относятся к группе товарно-материальных ценностей, запрещенных для перемещения через линию разграничения. Это уже третий случай прекращения правоохранителями попыток доставить такой товар с временно оккупированной территории", - рассказали пограничники.

Относительно мужчин составлены административные протоколы по ч.1 ст.204-3 КУоАП (нарушение порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции). Санкция статьи предусматривает конфискацию изъятых товаров.

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