Воевавшего на Донбассе бразильца Лусварги арестовали на родине за хранение наркотиков и оружия

В Бразилии арестовали за хранение наркотиков и боеприпасов Рафаэля Лусварги, который воевал на Донбассе в составе "ДНР".

Об этом пишет бразильское издание "Globo".

У него дома были найдены 25 кг марихуаны, вещество, похожее на кокаин, и 350 боеприпасов калибра 9 мм. Также были изъяты деньги, паспорта и мотоцикл подозрительного происхождения.

Лусварги и еще один 25-летний мужчина были задержаны патрульными в муниципалитете Президенти-Пруденти.

Сначала он дал неверные данные о своей личности. Позже 25-летний мужчина признался, что пришел за марихуаной.

Впоследствии Лусварги признался, что у него были кокаин, боеприпасы и большое количество марихуаны, а затем передал ключ от дома полиции и разрешил провести обыск.

В доме полиция обнаружила картонную коробку с 33 пакетами марихуаны общим весом 25 кг. Рядом с ней были найдены пакеты, точные весы и пакет с веществом, похожим на кокаин. Также в доме обнаружили 350 патронов калибра 9 мм.