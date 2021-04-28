В Шотландии после пандемии пообещали провести новый референдум о независимости

Победившая на недавних парламентских (региональных) выборах первый министр (премьер) Шотландии Никола Стерджен пообещала добиться от Лондона организации ещё одного референдума о независимости Шотландии, чему уже воспротивились в Англии.

Стерджен, возглавляющая Шотландскую национальную партию (SNP), пояснила, что ее приоритет сейчас - борьба против последствий пандемии COVID-19.

"А когда этот кризис останется позади, нужно будет дать народу Шотландии возможность выбрать своё будущее", - сказала Стерджен. Ее цитирует Интерфакс со ссылкой на местные СМИ.

По ее словам, у британских властей "нет демократических оснований блокировать реализацию права шотландцев на выбор будущего".

По итогам выборов у SNP в шотландском парламенте будет 64 места (на одно меньше, чем нужно для большинства). У консерваторов - 31 место, у лейбористов - 22.

В 2014 году в Шотландии уже прошёл референдум о независимости. Тогда более 55% шотландцев проголосовали за то, чтобы остаться в составе Великобритании. Стерджен утверждает, что теперь необходим новый референдум. Его необходимость она объясняет, в частности, тем, что Великобритания вышла из ЕС, и потому шотландцам теперь нужно решить, стоит ли в этой ситуации оставаться в составе Соединённого Королевства.