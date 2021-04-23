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События Сегодня, 19:4251
Ждет ли Ближний Восток большая война из-за эскалации в Иерусалиме

На Ближнем Востоке обострился давний арабо-израильский конфликт, на фоне которого могут серьезно испортиться отношения Вашингтона и Израиля и повысить риск большой войны в регионе. 

Уже несколько дней на территории мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме, святом месте как для иудеев, так и для мусульман, идут стычки между израильской полицией и палестинцами в преддверии шествия, приуроченного к очередной годовщине перехода города под контроль Израиля после Шестидневной войны в 1967 году.

Обычно в этот день участники марша проходят через мусульманские районы. Многие палестинцы считают это умышленной провокацией. В этом году дата марша совпала с последними днями священного месяца Рамадан.

США, ЕС, Россия и ООН выразили озабоченность в связи с нарастающим насилием, призвав все стороны проявить сдержанность. На этой почве может произойти конфликт Израиля и Вашингтона: израильские власти попросили администрацию Байдена не вмешиваться в эскалацию в Восточном Иерусалиме. 

Разбирались, что происходит в Иерусалиме и чем грозит обострение конфликта с Палестиной. 

Бойня у мечети

В понедельник, 10 мая, сотни палестинцев вступили в столкновения с израильскими силами безопасности, забрасывая их камнями. Полиция применила светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули, сообщает Франс-пресс.

В столкновениях пострадали сотни палестинцев и несколько полицейских.  

Израильская полиция заявила о работе "над искоренением насилия на Храмовой горе наряду с усилением активности в других районах Старого города".

Ранее израильская полиция решила запретить евреям во время ежегодного марша по случаю Дня Иерусалима посещать территорию, где расположена мечеть.

Волна насилия поднялась после месяца напряженности из-за угрозы выселения некоторых палестинских семей из Иерусалима.

Верховный суд Израиля 10 мая должен был провести слушание по апелляции более 70 человек, несогласных с решением о выселении в пользу организации еврейских поселенцев. Заседание отложили из-за беспорядков -  палестинцы в Шейх-Джарре забросали израильскую полицию камнями, полицейские в ответ использовали светошумовые гранаты и водометы. Возле Дамасских ворот Старого города происходили новые стычки.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал действия полиции против палестинских демонстрантов, заявив, что его правительство не позволит радикальным элементам подорвать спокойствие в городе.

"Нарастает всплеск насилия"

Интересно, что вспышка насилия также совпала с третьей годовщиной открытия посольства США в Израиле в восточной части Иерусалима 14 мая 2018 года (которую палестинцы считают своей территорией и, более того, своей столицей). Тогда начались массовые волнения в секторе Газа, во время которых погибли десятки палестинцев. 

Перенос посольства и признание Иерусалима "столицей еврейского государства" инициировал Трамп, на которого влияло мощное израильское лобби, к которому был причастен его зять Джаред Кушнер, а также один из спонсоров Республиканской партии Шелдон Адельсон (у Байдена закрывать посольство пока не собираются).

Байден же, как заявил израильский министр Цахи Ханегби, готов занять жесткую политику к Израилю, главному ближневосточному союзнику США. В частности, это касается и израильско-палестинского конфликта.

Израильский эксперт, член научного совета по вопросам Ближнего Востока "Центра политики безопасности" Кэролайн Глик полагает, что с приходом к власти Байдена Ближний Восток начал превращаться в "пороховую бочку".  
 
"Нарастает всплеск насилия от Афганистана до Сирии, и прежде всего среди палестинских арабов. Для администрации Байдена и демократов в целом нет разницы между внешней и внутренней политикой. Администрация поддерживает палестинских арабов, потому что Байден и его советники применяют ту же самую пресловутую "политику идентичности" в своей внешней политике, что и в политике внутренней", - говорит нам Глик.

Эксперт по израильско-американским отношениям из Университета Бар-Илан профессор Эйтан Гильбоа также полагает, что при Байдене  политика в отношении Израиля может измениться. 

"Байден хочет доказать, что существует теперь новый Белый дом и "интимных отношений", как были у Нетаньяху с Трампом, на этот раз не будет", - сказал Гильбоа изданию "Аруц Шева".

"Иран важнее Израиля?"

Одной из причин охлаждения между Вашингтоном и Израилем называют также иранский фактор и ставку Нетаньяху на Трампа на минувших президентских выборах.

"Иранская сделка, известная как СВПД, прошла через Конгресс шесть лет назад, несмотря на спорную речь Нетаньяху, но она создала рану в отношениях Израиля с Демократической партией, которая еще не зажила. Байден был вице-президентом Обамы, и многие из советников, которые сейчас окружают нового президента, были теми же советниками, которые окружали Обаму и работали над сделкой. В то время Нетаньяху неоднократно предупреждали, что это соглашение будет заключено и что его шансы остановить сделку речью - какой бы страстной и оживленной она ни была - стремились к нулю. Глядя на нынешний Иран - с увеличенными запасами урана и центрифугами - задаешься вопросом, стоила ли свеч та игра (и речь, и подталкивание Трампа к выходу из СВПД)", - говорит "Стране" главный редактор Jerusalem Post Яаков Кац.

По его словам, когда Трамп вступил в должность, Нетаньяху предупредили, что за сближение с ним придется заплатить определенную цену.

"Когда Нетаньяху прокомментировал, что Трамп был "самым большим другом" Израиля в Белом доме, его предупредили, что это было ошибкой. По палестинскому вопросу никто не ожидает прорыва в многолетнем тупике. Вместо этого, если что-то и собирается проверить отношения между Иерусалимом и Вашингтоном, то это будет то, что Байден решит сделать с Ираном", - говорит Кац.

Часть экспертов полагает, что для Байдена "Иран важнее Израиля" - он намерен вернуться к "ядерной сделке" с Тегераном. 

Сразу после победы Байдена на выборах Нетаньяху призывал его передумать.

"Не возвращайтесь к "ядерной сделке". Мы должны придерживаться бескомпромиссной политики, чтобы гарантировать, что Иран не будет разрабатывать ядерное оружие", – сказал он.

На фоне эскалации с Палестиной и неопределённости в отношениях с США часть экспертов не исключает, что вялотекущий ближневосточный конфликт грозит перерасти в полномасштабную войну между Израилем и Ираном, который поддерживает ливанскую группировку "Хезболла", врага Израиля.

Полем для широкомасштабных военных действий между Израилем и Ираном может стать территория Ливана.

Есть и другое мнение - что политика США на израильском направлении останется неизменной.

Вице-президент Камала Харрис во время предвыборной кампании высказывалась в поддержку еврейского государства.

"Позвольте прояснить ситуацию: мы не дадим Ирану получить ядерное оружие. Мы продолжим обеспечивать нерушимую поддержку Израиля со стороны Соединенных Штатов", – заявляла она.

Как считают эксперты, США невыгодна ссора с Израилем, которая может подорвать весь регион и спутать карты Вашингтону. 

"Палестино-израильский курс американской политики в целом сохранится. Политика на Ближнем Востоке с акцентом на партнёрство с монархиями Персидского залива и Израилем не изменится, это один из важных аспектов американской внешней политики. На фоне продолжающихся конфликтов в Сирии, Йемене и напряженности в Ливии США важно удерживать баланс и предотвратить конфликт Израиля с арабскими странами, который может подорвать регион", - сказал нам эксперт-международник из Вашингтона Питер Стоун. 

Тем не менее нынешняя эскалация может иметь экономические последствия, что может отразиться и на Украине. Эксперты предрекают новый рост мировых цен на нефть (а следовательно и на газ), что усилит давление на курс гривни.

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Теги: news, новости, Украина, Иерусалим, Палестина, обострения, 7dniv, 7dnivinfo  
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