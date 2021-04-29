В Киеве на Виноградаре избили и подожгли бездомного, который умер в больнице

В Киеве злоумышленник с напарником избил и поджог бездомного за то, что тот якобы сделал замечание его пасынку. От полученных ожогов бездомный мужчина скончался в больнице.

Трагедия произошла в недострое на киевском Виноградаре. Именно здесь жил 41-летний мужчина. Сначала принялись его избивать, затем облили горючим веществом, подожгли и сбежали.

В надежде на спасение охваченный пламенем бездомный бросился бежать из здания. Крики о помощи услышали прохожие, они и вызвали чрезвычайников. Когда огонь потушили, мужчину передали медикам. 80 процентов ожогов тела и почти полсуток борьбы за жизнь, но мужчина скончался.

В течение двух часов правоохранители установили личности этих мужчин и задержали их.

Это двое товарищей. Одному - 24, другому - 19. По обоим криминала ранее не фиксировали. Старший на допросе рассказал - накануне бездомный поругался и оскорбил его 11-летнего пасынка, который гулял по коридорам недостроя.

Здание, которое должно было быть кинотеатром, стало прибежищем для бездомных и местом развлечений местной молодежи.

Жители окрестных домов говорят, что обращались в различные учреждения, чтобы те поставили забор. Впрочем, вход в недостроенный кинотеатр свободный как для взрослых, так и для детей.