 

На Новом мосту города Днепра произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек

События Сегодня, 21:3336
На Новом мосту города Днепра произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек

Вечером в понедельник, 10 мая на Новом мосту в городе Днепре произошло ДТП. В инциденте участвовали два автобуса, пострадали шесть человек.

Половина из них попали в больницу. Об этом сообщило местное издание Informator.

"В понедельник, 10 мая, на Новом мосту случилось ДТП с участием автомобиля ВАЗ и 2 автобусов. Предварительно пострадали 6 человек. Авария произошла около 17:45", – сообщают местные журналисты.

В информации отмечается, что все три транспортные средства двигались по мосту в сторону правого берега.

"Приблизительно на середине моста у ВАЗ на ходу отпало колесо. Водитель, едущего сзади автобуса "Новомосковск-Днепр" заметил это и начал тормозить. В это время в него на скорости сзади влетел автобус №38", – говорится в сообщении, со ссылкой на местную полицию.

Подчеркивается, что в аварии пострадали 6 человек. "3 из них госпитализируют, по поводу еще 3 решается вопрос о госпитализации", – добавили в издании.

Также отмечается, что проезд в сторону Нового моста сильно затруднен, собирается пробка от виадука.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, ДТП, 7dniv, 7dnivinfo, Днепр  
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Новости по теме

Uber такси в Киеве спровоцировало столкновение трех легковушек
Uber такси в Киеве спровоцировало столкновение трех легковушек
5-мая-2021, 09:54
Метромост вместе с поездом рухнул в Мексике. 15 человек погибли, 80 ранены
Метромост вместе с поездом рухнул в Мексике. 15 человек погибли, 80 ранены
4-мая-2021, 09:50
В Дубае задержали 11 голых украинок
В Дубае задержали 11 голых украинок
5-апр-2021, 20:10
Жизни троих человек унесло страшное ДТП на Житомирщине
Жизни троих человек унесло страшное ДТП на Житомирщине
22-мар-2021, 15:14
В трех спа-салонах в штате Джорджия, США, произошла стрельба
В трех спа-салонах в штате Джорджия, США, произошла стрельба
17-мар-2021, 09:57

Последние новости

21:38
События
В Ужгороде власти решили снимать по вечерам Колокол Перемоги, чтобы его не украли
21:33
События
На Новом мосту города Днепра произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек
21:26
События
В Киеве на Виноградаре избили и подожгли бездомного, который умер в больнице
19:42
События
Ждет ли Ближний Восток большая война из-за эскалации в Иерусалиме
19:40
События
В Шотландии после пандемии пообещали провести новый референдум о независимости
19:13
События
Воевавшего на Донбассе бразильца Лусварги арестовали на родине за хранение наркотиков и оружия
19:11
События
У Станицы Луганской пограничники поймали двух мужчин, которые несли фехтовальные рапиры через минные поля
17:01
События
Почему слепнут люди, подхватившие индийский штамм коронавируса
17:00
События
Карта прогноза погоды по областям на 11 мая
16:59
События
После смерти человека в его мозге почти сутки растет активность генов
14:42
События
Двухлетняя девочка во Львове выпала из окна квартиры и погибла, а ее пьяная мать пыталась сбежать с места ЧП
14:40
События
Макаревич восхитился городами Западной Украины
14:07
События
Посещать Храмовую гору из-за массовых столкновений с полицией запретили в Иерусалиме
11:34
События
В Шотландии на парламентских выборах победили сторонники отделения от Британии
11:14
События
Минздрав заявил что в Киеве и половине регионов Украины 9 мая не сделали ни одной прививки от коронавируса
10:43
События
В Лондоне заплывший в Темзу кит застрял в шлюзе. Спасатели вызволяли его 4 часа
10:37
События
Для пользователей Android Clubhouse стал официально доступен
10:20
События
Российских хакеров в атаке на трубопровод в Техасе обвинили США
10:17
Политика
Стремление Украины в НАТО обсудили по телефону Путин и Лукашенко
08:38
События
Замок Дракулы превратили в центр вакцинации. Подарок привитым - экскурсия в средневековую пыточную

Новости ТОП-7

Новое название для Второй мировой войны предложил Зеленский3594
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 9 мая 20213530
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 8 мая 20213403
Путин не поздравил Зеленского с 9 мая, но выступил с посланием к народу Украины2753
Националисты устроили провокацию возле парка Славы1501
Порошенко опубликовал поздравление с Днем памяти и примирения. "Путин-капут!"774
Украина празднует День Победы575

Досуг

Где знакомятся люди после 40 - лучшие места и сценарии
Где знакомятся люди после 40 - лучшие места и сценарии
Найти свое счастье после 40 лет возможно, нужно только знать, где искать пару. Люди в зрелом возрасте относятся к выбору таких мест более придирчиво. Да и действуют немного иначе. Разбираемся, где и как.
Сегодня, 21:4042
Как вывести сайт в ТОП: три SEO-тренда 2021 года
Как вывести сайт в ТОП: три SEO-тренда 2021 года
На сегодняшний день конкуренция сайтов во Всемирной паутине достаточно высока, каждый веб-ресурс, как говорят, хочет занять самое выгодное место под солнцем. Но это не случается само собой: продвижение сайта – дело весьма серозное и ответственное, требующее исключительно профессионального
Вчера, 13:02236
Назначение и особенности поролона для мебели
Назначение и особенности поролона для мебели
Поролон, часто называющийся пенополиуретаном, является распространенным материалом универсального применения. Помимо строительной и промышленной сферы, медицины он пользуется большим спросом при изготовлении мягкой мебели в ассортименте.
Вчера, 13:00179
Как выбрать цветочную композицию в подарок
Как выбрать цветочную композицию в подарок
Казалось бы, что сложного в том, чтобы купить цветы в подарок? Каждый из нас, хотя бы единожды в жизни, сталкивался с таким вопросом.
7-мая-2021, 16:30259
Продвижение сайтов силами профессионалов
Продвижение сайтов силами профессионалов
У каждой интернет-компании, которая намеревается через интернет добиться определенной выгоды или популярности, должно быть собственное представительство в сети.
7-мая-2021, 14:33265
Навіщо потрібні корпоративні подарунки
Навіщо потрібні корпоративні подарунки
Від чого залежить успіх компанії? Ви маєте рацію, якщо скажете: «У правильної стратегії, бізнес-моделі, грамотного розвитку і т.д.». А що щодо гармонійних відносин в колективі, репутації і візуалізації бренду?
6-мая-2021, 14:48333

События

В Ужгороде власти решили снимать по вечерам Колокол Перемоги, чтобы его не украли
В Ужгороде власти решили снимать по вечерам Колокол Перемоги, чтобы его не украли
В Ужгороде, спустя два дня после торжественного открытия, исчез Колокол Перемоги, который президент Украины Владимир Зеленский предложил установить еще в прошлом году в своем видеообращении.
Сегодня, 21:3838
На Новом мосту города Днепра произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек
На Новом мосту города Днепра произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек
Вечером в понедельник, 10 мая на Новом мосту в городе Днепре произошло ДТП.
Сегодня, 21:3339
В Киеве на Виноградаре избили и подожгли бездомного, который умер в больнице
В Киеве на Виноградаре избили и подожгли бездомного, который умер в больнице
В Киеве злоумышленник с напарником избил и поджог бездомного за то, что тот якобы сделал замечание его пасынку.
Сегодня, 21:2640
Ждет ли Ближний Восток большая война из-за эскалации в Иерусалиме
Ждет ли Ближний Восток большая война из-за эскалации в Иерусалиме
На Ближнем Востоке обострился давний арабо-израильский конфликт, на фоне которого могут серьезно испортиться отношения Вашингтона и Израиля и повысить риск большой войны в регионе. 
Сегодня, 19:4252
В Шотландии после пандемии пообещали провести новый референдум о независимости
В Шотландии после пандемии пообещали провести новый референдум о независимости
Победившая на недавних парламентских (региональных) выборах первый министр (премьер) Шотландии Никола Стерджен пообещала добиться от Лондона организации ещё одного референдума о независимости Шотландии, чему уже воспротивились в Англии.
Сегодня, 19:4051
Воевавшего на Донбассе бразильца Лусварги арестовали на родине за хранение наркотиков и оружия
Воевавшего на Донбассе бразильца Лусварги арестовали на родине за хранение наркотиков и оружия
В Бразилии арестовали за хранение наркотиков и боеприпасов Рафаэля Лусварги, который воевал на Донбассе в составе "ДНР".
Сегодня, 19:1360
7 Днів