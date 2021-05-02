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События Сегодня, 08:38222
Какие варианты по тарифам для украинцев готовят власти

В Украине заговорили об откате по ценам на газ для населения. Напомним: только недавно поставщики обнародовали новые годовые тарифы на газ, и они людей, мягко говоря, не обрадовали. Ценники — от 7,8 гривен до 13,5 гривен за куб и это без учета доставки. Итоговая стоимость газа для населения может взлететь до 9,6- 15,3 гривен за куб.

Правда, премьер-министр Денис Шмыгаль тут же заявил, что цены не окончательные, и,если в Европе газ будет дешеветь, то могут упасть тарифы и у нас.

Впрочем, потребителей это обещание не успокоило. А эксперты уже рисуют картину взрывного роста цен, который может нас ждать уже со следующего отопительного сезона.

Но, похоже, власти решили переиграть. Во-первых, о возможном снижении тарифов заявил новый глава "Нафтогаза" Юрий Витренко. Он озвучивал свой рецепт низких цен еще в бытность и.о министра энергетики - открыть доступ к газу отечественной добычи для всех поставщиков. Этот же план он подтвердил и в уже новом статусе - на посту главы НАКа.

Во-вторых, готовится "тарифное" заседание СНБО. 5 мая секретарь Совета Нацбезопасности Алексей Данилов направил письмо на имя премьер-министра Дениса Шмыгаля, в котором попросил проанализировать и предоставить аппарату СНБО структуру собственников всех энергетических и газовых компаний. В документе говорится о планах СНБО рассмотреть "вопросы относительно ухудшения экономической ситуации в Украине из-за повышения тарифов на коммунальные услуги". 

Будет ли реальное снижение тарифов на газ и до каких отметок? На этот счет мнения экспертов расходятся. Аналитик института стратегических исследований Юрий Корольчук считает, что ценники действительно "отрегулируют".

По мнению Корольчука, тарифы на газ могут снизится до 5-6 гривен за куб уже с доставкой. 

Глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко предположил, что цены на газ могут снизиться временно - на лето. А с осени снова пойдут вверх, если цена на газ для предприятий теплокоммунэнерго перейдет на "рыночные" принципы, как это уже и запланировано.

"Теплокоммунэнерго уже даже просчитывают тарифы на отопление и горячую воду по новым ценникам на газ, и получается рекордный рост - плюс 57%", — говорит эксперт энергорынка Олег Попенко.

То есть, получаются своего рода тарифные качели - сначала дешевый газ, а с нового отопительного сезона — взрывной рост цен. Если, конечно, планы по переходу к "рыночному" ценообразованию не отменят.

"Страна" разбиралась, что будет с тарифами на газ, отопление и горячую воду.

"Тарифный" СНБО и план Витренко

СНБО активно собирает "компромат" на бизнес, контролирующий энергорынок. Глава Совбеза Алексей Данилов попросил Кабмин подготовить данные по структуре собственности всех энергетических и газовых (газопоставляющих предприятий и газсбытов) компаний в стране, а также информацию о повышении коммунальных тарифов и госрегулировании на рынках газа, электроэнергии и тепла. 

Но, как говорят наши источники на энергорынке, главным на "тарифном" заседании СНБО будет именно газовый вопрос.

На рынке уже активно обсуждают слухи о том, что часть облгазов могут быть чуть ли не национализированы. 

Формальный повод - не тарифы, а долг облгазов перед оператором газотранспортной системы за газ - порядка 10 млрд гривен.

Но источники "Страны" полагают, что этого не случится, а слух запущен с целью давления на облгазы, чтобы они быстрее расчихались по долгам.

В тоже время, по их данным, СНБО выйдет с заявлением о необходимости снижения тарифов на газ для населения и теплокоммунэнерго. Правда, пока непонятно, какими будут конкретные предложения Совбеза.

"Скорее всего, планку, до которой нужно снизить ценник, в СНБО не назовут, все отдадут на откуп "Нафтогазу", — говорит Юрий Корольчук.

Но власти ожидают, что новый глава НАКа Юрий Витренко, все сделает "правильно". "Собственно, снижение тарифов - это одна из задач, под которую Витренко завели в "Нафтогаз". Ведь с прежним руководителем госкомпании Андреем Коболевым власти так и не сумели найти компромисс по тарифному вопросу", — говорит Олег Попенко.

О готовности снижать тарифы Витренко заявлял еще в бытность и.о министра энергетики. Тогда на одном из Кабминов он добивался протокольного поручения для "Нафтогаза" открыть доступ к ресурсу "Укргаздобычи" для всех поставщиков, чтобы те уже с начала апреля смогли закупать недорогой газ внутренней добычи и снизить ценники для потребителей. Впрочем, тогда к совету Витренко в правительстве не прислушались.

В статусе главы "Нафтогаза" Юрий Витренко своего мнения не поменял. Он, как и ранее, считает, что тарифы можно снизить, увеличив предложение на рынке газа "Укргаздобычи". 

Недавно Витренко заявил, что тарифы на газ - это "все-таки вопрос регулятора, то есть, государства".

"Мы будем сотрудничать с регулятором, чтобы эта проблема была эффективно решена. Относительно газа как товара - нужно, чтобы была честная конкуренция, все эти компоненты, то есть, рыночным способом снижается цена, на розничном (рынке - Ред) никто не злоупотребляет, маржа минимальная, и таким образом люди получают честную и справедливую минимальную цену. Также не будет никаких посредников, надстроек искусственных, которые непонятно какую ценность создают. Не будет преференционного доступа к газу — наоборот, мы сделаем так, чтобы все было прозрачно и даже упрощенно", — сказал Витренко в эфире канала "Украина 24".

Впрочем, пока непонятно, как технически будет реализована газовая распродажа.

"Формально СНБО тут вообще ни при чем. У нас есть закон о рынке газа, где прописана цена по импортному паритету. Кабмин имеет полномочия регулировать тариф посредством ПСО, но как раз режим специальных цен для населения уже истек, а для теплокоммунэнерго истекает уже в конце мая. 

Точно так же распродажа газа внутренней добычи по его реальной цене (порядка 3,5 гривны за куб уже с 30% маржей) - это не полномочия Витренко.

"Для того, чтобы убрать привязку цены к импортному паритету, нужно вносить изменения в закон о рынке газа", — говорит Александр Скубченко.

Впрочем, не исключено, что будет ПСО для теплокоммунэнерго продлят, а закон о рынке газа СНБо поручит переписать.

6,99 на лето или 5 гривен навсегда?

Главная интрига - действительно ли упадут цены на газ для населения, насколько существенно и долго ли продлится "акция".

Скубченко считает, что снижение, если и будет, то только на лето. А с осени, когда цены на газ в Европе снова пойдут вверх, наш рынок вернется к уже озвученным годовым тарифам — 9,6-15,3 гривен за куб с доставкой и всеми налогами.

Такого же мнения придерживается и Олег Попенко: "До 1 сентября ценник может быть 6-6,99 гривен за куб. И это логично - не должен летом газ стоить по 15 гривен. Это только лишнее раздражение для электората. Тем более, что летом потребление газа невысокое, вполне можно и по 4-4,5 гривен продавать. А  вот с осени, когда цены на европейских хабах пойдут вверх, тарифы снова повысят", — допускает он.

Впрочем, пока цены на европейских хабах далеко не летние. На начало мая ценник превысил планку в 300 долларов за тысячу кубов. На нидерладской бирже TTF (на которую равняется Украина) котировки выросли до 307 долларов за тысчу кубов - это максимальный показатель с января 2021 года. Причина - прохладная погода в Европе и снижение поставок сжиженного газа. Но с потеплением тенденция на снижение цен все же будет.

При этом у нас есть остатки относительно дешевого газа с прошлого отопительного сезона — больше 15 млрд кубов. То есть, возможность "поиграться ценой" у "Нафтогаза" есть.

Юрий Корольчук считает, что снижение тарифов на газ будет более продолжительным, чем просто на лето.

"Собственно, для этого Витренко и завели в "Нафтогаз". Думаю, на первом этапе подпишут новые договора с газовыми компаниями, а с осени будет наращивание поставок газа "Укргаздобычи", так как сейчас этого ресурса продается на рынке немного - порядка 800 млн кубов, а для того, чтобы набрать обороты, нужно время", — отмечает Корольчук.

По его мнению, тариф на газ может снизится до 5-6 гривен уже с доставкой, то есть, почти вдвое.

Правда, тут возникает немало вопросов. "Снижение цен на газ - это автоматически уменьшение доходов "Нафтогаза" и поступлений в бюджет. Пойдут ли на это власти - вопрос открытый", — говорит он.

Попенко добавил, что, даже если газ "Укргаздобычи" выбросят на биржу, далеко не все теплокоммунэнерго смогут его купить - ведь ПСО уже не будет, и придется платить по предоплате. "У компаний банально нету денег. Нужно будет менять условия продажи", - считает он.

Что будет с тарифами на отопление - рост до 60% или падение на 15%

Соответственно, есть разные сценарии и по тарифам на отопление и горячую воду - в зависимости от того, сколько будет стоить газ.

Если "распродажа" ограничится только летними месяцами, то никакого снижения тарифов на отопление и горячую воду с нового отопительного сезона не будет. Наоборот, они еще больше вырастут, - отмечает Скубченко.

"Зеленский уже подписал закон о типовых договорах с поставщиками коммунальных услуг (проект № 2458). Он разблокирует введение повышенных трехставочных тарифов, которые для теплокоммунэнерго утвердили уже давно, но не могли запустить, так как не было новых договоров. Теперь коммунальные предприятия могут просто публиковать на своих официальных сайтах типовые договора, а не подписывать их с каждым потребителем", — пояснил он.

Новые тарифы выше действующих на 20-22%, но теплокоммунэнерго уже заявили, что они уже "устарели" и их нужно снова повышать, так выросли цены на газ, зарплаты и др. То есть, реальное подорожание коммуналки может быть еще больше.

"Тарифы на отопление и горячую воду в зависимости от теплокоммунэнерго могут вырасти на 30-60%. Это грозит нам новой волной неплатежей и нарастанием долгов. Для небольших коммунальных предприятий это будет смерть— многие попросту не смогут запуститься со следующего отопительного сезона, ведь далеко не все местные власти могут субсидировать коммунальщиков хотя бы для закупки газа, а НАКу нужно будет платить наперед", — отмечает Олег Попенко.

"Накануне праздников имел разговор с директором теплокоммунэнерго одного из областных центров Украины. Они заключили контракт с "Нафтогазом" по новой годовой цене, пересчитали тариф на тепло по действующей методике и подали заявку в НКРЭКУ с просьбой утвердить новый тариф. Рост, по сравнению с нынешним, плюс 57%. Если власть не успокоит МВФ с их идеей "рыночной" цены на газ на уровне "импортного паритета" и не установит адекватную и справедливую цену на газ, на осень гарантированно будет социальный взрыв", - написал на своей странице в Фейсбуке нардеп Алексей Кучеренко.

В то же время, если тариф на газ снизится до 5-6 гривен, то должны подешеветь также отопление и горячая вода, так как в нынешних ценниках заложен газ по 8,55 гривен. Но для этого нужно, чтобы коммунальщики заново рассчитали тариф и передали его на утверждение в НКРЭ. Скидка может составить 10-15%. Что несомненно сыграет на пользу властям.

Что скажет МВФ

Вопрос в том, как на анонсированные газовые скидки отреагирует МВФ, который, напомним, настаивал на отмене ПСО и рыночных ценах для населения и теплокоммунэнерго. И даже цену в 6,99 гривен за куб, которую установил на переходной период Кабмин, кредиторы раскритиковали.

"Если с МВФ наши власти окончательно побьют горшки, то могут и проявить самостоятельность в вопросе тарифов. Иначе - вряд ли", — считает Скубченко.

"Разве что Минфин сможет гарантировать МВФ выплаты из других источников, скажем, за счет увеличения поступлений от таможни", - добавил Попенко.

Источники "Страны" в правительстве говорят, что МВФ не согласует отказ от "рыночных" тарифов на газ. Особенно после истории с отставкой Коболева, которую провели в обход контролируемого Западом Набсовета. При том, что "независимость" от украинской власти Набсоветов госкомпаний (и, особенно, НАКа) является одним из ключевых требований Фонда.

"При таких подходах кредита вряд ли можно ожидать, а потому у властей развязаны руки. Вопрос лишь в том - будет ли политическое решение о снижении цен на газ для населения или нет", - говорит источник в правительстве.

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Теги: news, новости, Украина, газ, тарифы, 7dniv, 7dnivinfo  
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