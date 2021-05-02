Жириновский обиделся на шутку и хочет закрыть шоу "Вечерний Ургант"

Лидер российской ЛДПР Владимир Жириновский (который предложил сделать Путина верховным правителем России - Ред.) снова отличился неоднозначным заявлением.

Ему не понравилась шутка популярного телеведущего Ивана Урганта на тему его взаимоотношений с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым.

Глава либеральных демократов заявил, что шоу "Вечерний Ургант" будут закрывать, а самому шоумену придется искать другую работу.

Об этом передает Sobesednik, видео появилось в официальном Youtube-канале.

"Передачу "Вечерний Ургант" будем закрывать. Геннадий Андреевич (Зюганов - Ред.) будет еще много-много лет, а Урганта передачу будем закрывать. Хватит... Ваня, посмеялся над всеми, пусть поработает наконец. У него же какая-то профессия есть (кроме телеведущего Ургант является радиоведущим, певцом, музыкантом, композитором, продюсером, сценаристом и режиссером - Ред.), что-то он должен делать. Пусть работает! Юмор у него слабенький", - рассказал Владимир Жириновский.

Конфликт разгорелся после того, как шоумен иронично прокомментировал один из сюжетов подборки новостей. Иван Ургант сравнил взаимоотношения Жириновского и главы КПРФ Геннадия Зюганова с "полками в плацкартном вагоне поезда".

- Лидер ЛДПР Владимир Жириновский - эта фраза, кстати, не меняется последние 90 лет (Жириновскому 25 апреля исполнилось 75 лет - Ред.) анонсировал смену председателя партии КПРФ, - рассказал Иван Ургант в выпуске от 15 апреля 2021 года.

- Вот это мне нравится! Чужой партии, не своей, - поддержал его соведущий Дмитрий Хрусталев.

- Ну конечно! Но спасибо за анонс, - продолжил Ургант и процитировал фразу Жириновского, которая звучала так: "Скоро съезд, будет избран руководитель, наверное, Юрий Афонин, хотя Геннадия Зюганова будут рекомендовать. Я с ним поговорил - он возьмет самоотвод".

- Вот, Мить, мы только что обрадовались, что воссоединилась группа Smash!! И вот тебе нож в спину - распадается другой популярный мальчиковый дуэт. Они идут долгие годы вместе (Жириновский стал сооснователем Либерально-демократической партии Советского Союза в 1989 году, Зюганов был избран секретарем ЦК КП РСФСР в 1990 году. - Ред.), они как две полки в плацкартном вагоне - они все время рядом, но никак не могут соединиться. Нельзя Зюганову уходить - ну будет Жириновский уходить, мы же это понимаем. Это как семейная пара: они вроде ругаются, но сколько лет вместе, сколько прошли рядом, сколько всего! А может, это себе Жириновский молодого коммуниста нашел?! М-м-м… И тут, конечно, его можно понять: эти жаркие прения, эта упругая свежая кожа - на удостоверении… Я убежден, что это несерьезно, на один созыв. Он поиграется с ним - и все. А когда страсть поутихнет, поймет, что по-настоящему был счастлив только с Геннадием Андреевичем, - закончил свой спич шоумен.