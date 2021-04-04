О смертельной опасности обычного анальгина предупредил доктор Комаровский

Украинский доктор и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что побочные эффекты анальгина могут быть смертельно опасными для человека.

Соответствующий пост он опубликовал в Инстаграме.

"В силу своей дешевизны анальгин до сих пор очень популярен в Украине, хотя во многих странах его употребление запрещено, а в некоторых - ограничено", - написал Комаровский.

По мнению медика, данный препарат влияет на систему кроветворения и снижает уровень гемоглобина, а также разрушает некоторые формы лейкоцитов. Именно поэтому доктор говорит, что побочные эффекты от приема анальгина могут быть смертельно опасны.