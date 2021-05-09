Во Франции полицейские застрелили женщину, которая бросилась на них с ножом

Во Франции в городе Бордо женщина напала с ножом на группу полицейских.

В ответ они ее застрелили. Нападавшая скончалась от полученных ранений. Об этом передает телеканал BFM.

В настоящее время юридическое подразделение национальной полиции ведет расследование.

По сведениям телеканала, полицейские прибыли на вызов из-за того, что женщина угрожала ножом своему мужу. Отмечается, что она могла состоять на психиатрическом учете.

Ранее, 5 мая, во Франции мужчина облил жену горючей жидкостью и заживо сжег посреди улицы. Перед этим он поджег дом, где проживал с супругой и тремя детьми. Их в момент происшествия дома не было. Ранее злоумышленник уже отбывал наказание за домашнее насилие. В настоящее время он задержан.