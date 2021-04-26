В одной из стран Европы победили коронавирус после массовой вакцинации Спутником V

В Сан-Марино уже шестой день не зафиксировано ни одного случая заболеваемости COVID-19.

Таким образом эта страна стала первой страной в Европе, победившей коронавирус. В 90% случаев вакцинирования населения там использовалась вакцина "Спутник V".

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в Сан-Марино провели самую успешную в Европе кампанию по вакцинации.

"Средняя дневная заболеваемость в государстве за семь дней в пересчете на один миллион населения с 3 по 9 мая более чем в 40 раз ниже, чем в среднем по странам ЕС", - подчеркнули в РФПИ, сообщив, что в среднем за неделю в апреле выявляли 250 случаев заражения коронавирусом.

С 4 мая в Сан-Марино не фиксировалось ни одного случая заражения COVID-19. Смертность также не наблюдается. В регионе начали снимать ограничения, связанные с пандемией, ускорилось восстановление экономики и возвращение к нормальной жизни.

"РФПИ готов поставить дополнительные партии вакцины в Сан-Марино для организации вакцинного туризма на базе успешных результатов вакцинации в стране", - подчеркнули в РФПИ.

Известно, что сейчас в стране первый этап вакцинации против коронавируса прошли 74 процента населения старше 16 лет. В 90 процентах случаев пациентам вводили Спутник V.