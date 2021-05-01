По Израилю из сектора Газа выпустили 150 ракет. Атака длилась 10 часов

На Ближнем Востоке резкая эскалация палестино-израильского противостояния. После массовых беспорядков в Иерусалиме стороны уже обменялись массированными ракетными атаками.

Как сообщает в сети пресс-служба Армии обороны Израиля с территории сектора Газа в течение последних десяти часов по Израилю было выпущено более 150 ракет.

"С 18.00 10 мая группы террористов в Газе запускают ракеты по гражданам Израиля. Без остановок. Это было десять часов ракетных обстрелов", - заявили военные.

Накануне ХАМАС выдвинул ультиматум израильским властям, потребовав до 18:00 10 мая очистить от сил безопасности Храмовую гору и квартал Шейх Джаррах в Иерусалиме, а также освободить всех палестинцев, задержанных в ходе беспорядков в городе. В противном случае ХАМАС пригрозил Израилю атаками.

В понедельник из сектора Газа по Израилю были выпущены десятки ракет. В ответ армия обороны Израиля нанесла авиаудары по анклаву, уничтожив не менее восьми боевиков ХАМАС. Ударам также подверглись ракетные установки. В свою очередь палестинские СМИ сообщили в результате этих ударов о гибели 20 человек, включая девять детей. Еще 65 человек ранены.