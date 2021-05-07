"Убью огромное количество биомусора". Бойня в казанской школе. Что известно на данный момент

11 мая, в первый день после 10-дневных выходных в России, в школе Казани (столице республики Татарстан) было совершенно массовое убийство.

Местный житель, 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в учебном заведении №175. Он расстрелял несколько десятков человек.

По официальным данным, погибли семеро детей (четыре мальчика и три девочки; все - ученики восьмого класса) и школьный охранник. 20 человек пострадали.

У казанского стрелка, как пишут СМИ, был сообщник. Некоторые время он удерживал заложников и в итоге был ликвидирован. Также сообщалось, что в Казани задержали третьего сообщника обоих убийц. Оба слуха пока не подтверждены.

"Страна" рассказывает все, что известно о трагедии и преступниках. В материале размещены жестокие кадры 18+. Материал обновляется по мере поступления новых данных.

Массовое убийство в Казани. Как это было

Утром во вторник, 11 мая, в казанской школе прогремел взрыв. Потом раздались выстрелы из оружия. Из здания повалил дым.

Учащихся школы и педагогов эвакуировали в здание соседнего садика. В попытке спастись дети выпрыгивали из окон.

Некоторым оказывают помощь прямо на газоне возле школы. У школьников ранения в разных частях тела: кровь идет из ног, груди.

Огонь открыл 19-летний Ильназ Галявиев. Мотивы преступника на момент подготовки материала были неизвестны. Вскоре стрелок был задержан. Судя по кадрам с места событий, он жив.

Силовик вывел из здания Галявиева с руками за спиной, жестко бросил лицом в асфальт и отвел в полицейскую машину.

По данным СМИ, Галявиев был вооружен ружьем Hatsan ESCORT - тем же, каким пользовался керченский стрелок Владислав Росляков.

Напомним, теракт в керченском политехническом колледже случился 18 октября 2018 года. Тогда террорист убил 10 человек, ранения получили 50 граждан.

Hatsan ESCORT - один из самых дешевых автоматических дробовиков, стоит от 30 до 40 тысяч рублей (около 500 долларов).

Российские СМИ сообщают, что преступник сообщил о закладке бомбы по месту своего жительства в Казани. Жильцы дома эвакуированы. Квартиру террориста силовики намерены брать штурмом.

По первым кадрам из помещения школы видно, что сначала преступник запустил в действие взрывное устройство. Волной от него выбиты двери, поврежден коридор.

У Галявиев, как сообщают российские телеграм-каналы, был сообщник. Он продолжал находиться внутри с заложниками - удерживал около 6-7 человек. Преступник сидел на третьем этаже, отстреливался от силовиков. В ходе штурма был ликвидирован. Правда, позже появились данные российских СМИ со ссылкой на министерство внутренних дел о том, что сообщника не было.

Также сообщается о задержании третьего предполагаемого сообщника обоих преступников - его зовут Рамиль Мухамедшин, ему 41 год. Эту информацию публикует ресурс Life, официально она не подтверждена.

В месту ЧП направили 21 бригаду скорой помощи и другие экстренные службы. На место ЧП выехал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Входы во все школы Казани ограничен, занятия во вторую смену везде отменены. В городе введен режим контртеррористической операции. 12 мая в Татарстане объявлено днем траура.

На данный момент спецоперация в школе 175 закончена, сообщили власти. При этом данные об атаке на другие учебные заведения, которые начали распространяться в Сети, власти называют фейком.

Владимиру Путину о случившемся в Казани доложил директор ФСБ Александр Бортников.

"Владимир Путин выслушал доклад Бортникова о деталях произошедшего в Казани, переговорил с [премьер-министром] Мишустиным, [вице-премьером] Голиковой, [главой МЧС] Зиничевым.

В разговоре с Мишустиным было принято решение, что на самолете МЧС, который сейчас вылетает в Казань с оборудованием, туда вылетят министры [просвещения] Кравцов и [здравоохранения] Мурашко. Президент поручил оказать всю необходимую помощь родственникам погибших", - сказал Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря, Путин глубоко соболезнует родным погибших детей и желает скорейшего выздоровления раненным.

Что известно про стрелка

Первый стрелявший, которого смогли задержать - Ильназ Галявиев, ему 19 лет. Он убил семерых восьмиклассников и учительницу.

Сообщается, что Ильназ окончил 175-ю школу четыре года назад и сейчас учится в одном из колледжей Казани на айтишника. Российские телеграм-каналы сообщают, что ранее в школе "его гнобили".

Молодых людей с таким именем и фамилией в Казани несколько, судя по ВКонтакте и Facebook. Под описание именно этого парня пока не подходит никто.

Ильназ накануне бойни завел себе телеграм-канал "Бог", где опубликовал план по массовому убийству "биомусора". Там он 6 мая заявил, что все должны признать себя его рабами и каждый - убить по десять человек и затем совершить самоубийство.





Сообщается, что родился этот молодой человек 11 сентября 2001 года - в день атаки террористов на башни-близнецы США.

Личность второго преступника, который якобы отстреливался на третьем этаже школы и был ликвидирован в ходе штурма, не установлена. Также, по данным СМИ со ссылкой на МВД, его не было вовсе - преступник действовал один.