Зеленский не ожидает наступления России на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия не будет нападать на Украину в сентябре.

Если бы это случилось, по мнению главы государства, могла бы начаться мировая война.

Об этом Зеленский заявил 11 мая в ходе форума из серии "Украина 30", посвященного теме безопасности государства.

Президенту задали вопрос, готова ли Украина к вероятному нападению со стороны России, которое, по прогнозам экспертов, может случиться в сентябре текущего года

"Готовы ли мы? Мы в целом страна, в которой очень мощные героические военные. Мы это с вами понимаем. Готовы ли мы, готов ли мир, готова ли Европа к полномасштабной войне? Я думаю, что никто не готов совсем. Если это случится, я уверен, что - мы это уже чувствуем и по тем сигналам, которые есть, и по той дипломатической работе, которую мы сделали, по поддержке Европой и США независимости Украины. Я считаю, что Россия не может на это пойти. Потому что, я считаю, это может быть мировая война", - сказал Владимир Зеленский.

Также он заявил, что это такая ситуация была бы очень опасной, однако "бояться нечего и некого, потому что мы на своей земле и защищаем ее".

"Страшно только из-за таких событий, из-за таких угроз, что могут быть такие шаги. А такие шаги всегда исторически приводят к большим потерям: сотен, тысяч, миллионов людей. Потому... Мне кажется, что несмотря на экспертные мнения, все же, которые говорят про сентябрь, я считаю, что такой мощной эскалации не может быть", - заявил президент.