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Законопроект по денонсации Договора об открытом небе Путин внес в Думу

Во вторник, 11 мая, президент РФ Владимир Путин внес в Думу проект закона о денонсации Договора по открытому небу.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Госдумы РФ.

"Денонсировать Договор по открытому небу, подписанный в городе Хельсинки 24 марта 1992 года", - сказано в документе.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что Россия внесла существенный вклад в выполнение Договора, "ежегодно принимала и проводила наибольшее количество наблюдательных полетов, а также первой создала и начала использовать цифровую аппаратуру наблюдения".

"22 ноября 2020 года США под надуманным предлогом вышли из договора, что существенно нарушило баланс интересов государств - участников договора, достигнутый при его заключении. Таким образом, был нанесен серьезный ущерб соблюдению договора и его значимости в укреплении доверия и транспарентности, возникла угроза национальной безопасности Российской Федерации. В этих обстоятельствах принято решение о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из договора", - сказано в пояснительной записке.

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Теги: news, новости, Украина, Путин, Россия, законопроект, 7dniv, 7dnivinfo  
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