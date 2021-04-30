В среду, 12 мая, атмосферные фронты принесут дожди и местами грозы в большинство областей Украины

Воздух прогреется до +12...+17 градусов. Уже во второй половине недели будет без осадков.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, циклон принесет в Украину осадки.

"Такая синоптическая ситуация приведет в большинстве областей Украины 12 мая периодические дожди и местами грозы", - написала Диденко.

Без осадков будет только в западных областях, однако на Закарпатья пойдет дождь. Также в Винницкой, Житомирской и Одесской области будет завтра преобладать сухая погода.

Ветер в среду подует порывистый, преимущественно северо-восточный.

Ближайшей ночью температура воздуха ожидается от +7 до +11 градусов, на севере столбики термометров покажут +4... +7 градусов.

Завтра в течение дня в большинстве областей ожидается +12...+17 градусов. В западных областях будет теплее. Там столбики термометров покажут от +15 до +21 градуса. А на Закарпатье потеплеет до +25 градусов.

В Киеве в среду днем температура воздуха ожидается в пределах +15...+16 градусов. "Дождь вероятен, но местами и незначительный. Ветер восточного направления будет порывистым", - написала синоптик, посоветовав взять с собой вещи потеплее.

Во второй половине недели будет комфортная погода, без осадков.