Отчислить из КНУ Шевченко хотят Киевскую студентку, вставшую на защиту Басты

Столичную студентку Анастасию Тарасюк, которая встала на защиту рэпера Басты и стала объектом травли радикалов, хотят исключить из Киевского национального университета им. Шевченко.

Преподаватели и студенты собирают подписи под обращением в университетскую комиссию по этике, запланировано заседание ученого совета, на котором будет подниматься этот вопрос.

Анастасии Тарасюк (Константиновой) 20 лет, ее мать - судья Печерского райсуда Киева Кристина Константинова. Девушка является студенткой Института права КНУ Шевченко. В начале мая в соцсетях она в резкой форме осудила травлю российского рэпера Басты, которую устроили националисты. Также она заявила: "То, что он выступал в Крыму, это ничего не значит… он (Крым) уже не наш".

После этого в соцсетях вспыхнул скандал, а в отношении девушки началась травля. На ситуацию отреагировали и в КНУ Шевченко. Некоторые из преподавателей заявляют, что девушкой должны заняться в СБУ.

"Я оторопела, я не могла поверить, что такой человек является студенткой университета. Я считаю, что эта девушка должна понести наказание. Я считаю, что это дело СБУ. Потому что она говорила о территориальной целостности Украины прежде всего", – заявила заведующая кафедрой фольклористики Института филологии КНУ имени Шевченко Олеся Наумовская.

Также сотрудники университета заявляют о репутационных потерях, которые из-за скандала понес вуз.

Преподаватели и студенты собирают подписи под обращением в университетскую комиссию по этике, в котором просят "дать должную оценку действиям студентки Константиновой", а также разработать нормативно-правовую базу для КНУ Шевченко, которая бы "определяла ответственность сотрудников и студентов за нарушение морально-этических норм и общественных обязательств".

В университете Шевченко также сообщили, что на сегодня для отчисления студентов есть четкий перечень оснований, но публичных призывов к сепаратизму в нем нет. Исправить это могут изменения в закон о высшем образовании и вуз уже готовит такие предложения.