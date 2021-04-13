В Татарстане объявлен траур

Охраны в учебном заведении не было, однако сотрудники школы успели нажать на тревожную кнопку.

Во вторник, 11 мая, произошла стрельба в Казани, а именно — в гимназии №175. Виновником трагедии оказался 19-летний Ильназ Галявиев. Согласно последним данным, погибли девять человек, еще более 20 получили ранения.

"Фокус" собрал самые громкие факты трагедии, произошедшей в столице Республики Татарстан.

Стрельба в Казани — что известно о виновнике

19-летний Ильназ Галявиев, выпускник 175-й гимназии, в которой и устроил бойню. В прошлом месяце его отчислили с 4-го курса колледжа "Тисби" за пропуски занятий и экзаменов. Он заявил, что недавно осознал себя "богом" и начал "всех ненавидеть", а в начале мая завел Telegram-аккаунт, в котором предупреждал о стрельбе в школе и о том, что после нападения совершит суицид.

В гимназию Ильназ Галявиев пришел с дробовиком Hatsan Escort, которым был вооружен "керченский стрелок" Владислав Росляков. Разрешение на оружие он получил 28 апреля. В Росгвардии подтвердили, что Галявиев законно купил дробовик.

В 2018-м году парню, стрелявшему сегодня в 175-й школе г. Казани, диагностировали миому головного мозга.

Летом 2021 года его должны были призвать в армию. Он получил отсрочку до 30 июня, а в марте его уже вызывали на медкомиссию, но он ее проигнорировал. В военкомате не знали, что Галявиева отчислили из учебного заведения.