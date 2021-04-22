80 самолетов для авиаударов по сектору Газа задействовал Израиль

Лидер боевиков ХАМАС грозит провести мощный ракетный обстрел, который будет еще мощнее предыдущих.
Израильские Военно-воздушные силы массово задействуют самолеты для нанесения авиаударов по позициям боевиков ХАМАС. Об этом сообщает государственная телестудия Kan-11.
80 самолетов, в том числе новейшие F-35I "Адир" задействованы в бомбардировке сектора Газа. Лидер боевиков ХАМАСа угрожает ракетными обстрелами в ответ.
"Если Израиль продолжить бомбить гражданские здания, Тель-Авив получит более тяжелый ракетный обстрел, чем в Ашкелоне", — заявил лидер военного крыла ХАМАС Абу Убайда.