Сенатора США застукали за рулем во время рабочей видеоконференции Zoom

Пикантность ситуации в том, что это произошло при обсуждении законопроекта по усилению ответственности за СМС-переписку и видеозвонки во время управления автомобилем.

Приложение для проведения видеоконференций Zoom — герой ковидного времени, когда сотни миллионов людей по всему миру в целях безопасности вынуждены работать дистанционно.

Особо удачной особенностью этой программы является возможность менять фон за спиной абонента — вместо красот сохнущей на кухне стирки можно разместить, к примеру, лазурный пляж Мальдив. Или интерьер собственного офиса, чтобы придать встрече официоза.

Именно так поступил американский сенатор от штата Огайо Эндрю Бреннер во время рабочей видеоконференции с другими сенаторами, прилепив в качестве фона обстановку своего домашнего офиса. При этом он мало того что находился в салоне своего автомобиля — так еще и управлял им, двигаясь по улицам города.

На видеозаписи встречи Бреннер поначалу был изображен сидящим в припаркованной машине. Через несколько минут сенатор оставил разговор и снова подключился к конференции — но теперь уже на фоне своего домашнего кабинета. "Подмена" вскрылась уже после завершения встречи. Догадаетесь, какая деталь выдала сенатора?

Конечно, пристегнутый ремень безопасности! В офисном кресле сенатора его попросту не могло быть. Кроме того, Бреннер уделял повышенное внимание тому, что происходило впереди камеры: часто вертел головой, отслеживая окружающую обстановку во время поворотов и смены полосы движения.

Самое забавное, что в этот день сенаторы штата обсуждали законопроект о борьбе с опасным вождением, в частности, об усилении ответственности за СМС-переписку и видеозвонки во время движения.

Сам Бреннер категорически отрицает, что вел машину небезопасно. "Не отвлекался" от управления автомобилем и вообще "не обращал внимания на видео", намекая, что это были обычные телефонные звонки в режиме "hands-free".

Однако, такая "многозадачность" сенатора возмутила даже его коллег. По оценкам Национального совета безопасности США, несмотря на пандемию, в прошлом году в результате дорожно-транспортных происшествий погибло более 42 060 человек. Это самый высокий показатель с 2007 года.