Глава СБУ заявил что Тарас Козак покинул Украину

Нардеп, по словам Ивана Баканова, уехал из России "на отдых". А возвращаться назад в Украину в ближайшее время он не намерен.

Депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарас Козак находится на территории Российской Федерации и не планирует возвращаться в Украину. Об этом во время совместного брифинга с генпрокурором Ириной Венедиктовой заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

При этом он отметил, что сейчас Козак также временно покину территорию РФ – якобы "уехал отдыхать".

"Но он не планирует, к сожалению, возвращаться в Украину. Что касается [нардепа от ОПЗЖ Виктора] Медведчука, сегодня устанавливается место его нахождения. По нашей информации, он находится в Украине, так как въехал на территорию Украины, кажется, 8 мая и пока из страны не выезжал", – сказал Баканов.