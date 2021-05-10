 

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 мая 2021

События Сегодня, 08:28259
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 мая 2021

В Украине по состоянию на утро 12 мая 2021 - 2 129 073 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 4 538 новых случаев в сутки.

Умерло 46 987 человек.

Выздоровело - 1 797 136.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (627), Ровенской (471), Полтавской (380), Донецкой (356) и Харьковской (345) областях.
18264 человека привито против COVID-19 за сутки 11 мая 2021 в Украине.
882 621 человека привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 882 619 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1928 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

По областям (по количеству инфицированных):

Киев - 627 случаев / 1217 прививок;
Винницкая область - 63 случая / 850 прививок;
Волынская область - 139 случаев / 467 прививок;
Днепропетровская область - 211 случаев / 1649 прививок;
Донецкая область - 356 случаев / 970 прививок;
Житомирская область - 60 случаев / 578 прививок;
Закарпатская - 12 случаев / 489 прививок;
Запорожская область - 275 случаев / 1190 прививок;
Ивано-Франковская область - 31 случай / 857 прививок;
Киевская область - 169 случаев / 619 прививок;
Кировоградская область - 52 случая / 458 прививок;
Луганская область - 199 случаев / 554 прививки;
Львовская область - 136 случаев / 1881 прививки;
Николаевская область - 132 случая / 851 прививки;
Одесская область - 150 случаев / 886 прививок;
Полтавская область - 380 случаев / 616 прививок;
Ровенская область - 471 случай / 514 прививок;
Сумская область - 58 случаев / 339 прививок;
Тернопольская область - 54 случая / 693 прививки;
Харьковская область - 345 случаев / 325 прививок;
Херсонская область - 31 случай / 50 прививок;
Хмельницкая область - 153 случая / 661 прививки;
Черкасская область - 304 случая / 591 прививки;
Черновицкая область - 65 случаев / 540 прививок;
Черниговская область - 65 случаев / 419 прививок.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ

Новости по теме

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 10 мая 2021
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 10 мая 2021
10-мая-2021, 08:27
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 9 мая 2021
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 9 мая 2021
9-мая-2021, 08:23
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 5 мая 2021
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 5 мая 2021
5-мая-2021, 08:23
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 4 мая 2021
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 4 мая 2021
4-мая-2021, 08:25
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 2 мая 2021
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 2 мая 2021
2-мая-2021, 08:58

Последние новости

09:49
Политика
За что и почему объявили подозрение Медведчуку
09:25
События
Пять лет тюрьмы за призывы в соцсетях отделить регион от Украины грозит жителю Закарпатья
09:23
События
На сколько лет в стране хватит нефти и газа оценили в правительстве России
09:22
События
О потере контроля над городом из-за беспорядков заявили власти израильского Лода
09:20
События
Израиль ликвидировал верхушку разведки ХАМАСа
09:18
События
Бойня в Казани. Юный стрелок жил в обеспеченной семье и съехал от родителей из-за конфликта
09:17
Политика
Медведчук назвал подозрение в госизмене расправой и заявил, что не будет прятаться
09:16
События
У школы в Казани появилось послание расстрелявшему детей террористу
08:28
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 мая 2021
02:52
Публикации
Эксклюзив
ИГРА «В УКРАИНУ»
Вчера, 2021-05-11
22:17
События
Глава СБУ заявил что Тарас Козак покинул Украину
22:14
События
Сенатора США застукали за рулем во время рабочей видеоконференции Zoom
22:10
События
80 самолетов для авиаударов по сектору Газа задействовал Израиль
20:42
События
В Татарстане объявлен траур
18:45
События
Отчислить из КНУ Шевченко хотят Киевскую студентку, вставшую на защиту Басты
16:53
События
Спустя два месяца в Черногории решили отменить комендантский час и восстановить междугородное сообщение
16:14
События
В Украине за майские праздники значительно подорожал бензин
16:12
События
В среду, 12 мая, атмосферные фронты принесут дожди и местами грозы в большинство областей Украины
13:56
События
Опубликовано фото стрелка, убившего детей в казанской школе
13:54
События
Законопроект по денонсации Договора об открытом небе Путин внес в Думу

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 11 мая 20213435
Националисты устроили провокацию возле парка Славы1634
Украина празднует День Победы690
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 10 мая 2021655
В Запорожье подросток надел форму полицейского и отправился на улицы защищать закон651
Какие варианты по тарифам для украинцев готовят власти607
СБУ заявила о следе Москвы в деле об антивенгерских листовках в Закарпатье. Улика - фото молодого Путина481

Досуг

Спецтехника ETS Group — гарантия качества и надежности строительных работ
Спецтехника ETS Group — гарантия качества и надежности строительных работ
Подавляющая часть профессиональных сфер деятельности не обходятся без экстремальных нагрузок, выполняются на высокогорных местностях, имеют ограниченное рабочее пространство и т. п.
Вчера, 18:46120
Где знакомятся люди после 40 - лучшие места и сценарии
Где знакомятся люди после 40 - лучшие места и сценарии
Найти свое счастье после 40 лет возможно, нужно только знать, где искать пару. Люди в зрелом возрасте относятся к выбору таких мест более придирчиво. Да и действуют немного иначе. Разбираемся, где и как.
10-мая-2021, 21:40189
Как вывести сайт в ТОП: три SEO-тренда 2021 года
Как вывести сайт в ТОП: три SEO-тренда 2021 года
На сегодняшний день конкуренция сайтов во Всемирной паутине достаточно высока, каждый веб-ресурс, как говорят, хочет занять самое выгодное место под солнцем. Но это не случается само собой: продвижение сайта – дело весьма серозное и ответственное, требующее исключительно профессионального
9-мая-2021, 13:02315
Назначение и особенности поролона для мебели
Назначение и особенности поролона для мебели
Поролон, часто называющийся пенополиуретаном, является распространенным материалом универсального применения. Помимо строительной и промышленной сферы, медицины он пользуется большим спросом при изготовлении мягкой мебели в ассортименте.
9-мая-2021, 13:00260
Как выбрать цветочную композицию в подарок
Как выбрать цветочную композицию в подарок
Казалось бы, что сложного в том, чтобы купить цветы в подарок? Каждый из нас, хотя бы единожды в жизни, сталкивался с таким вопросом.
7-мая-2021, 16:30338
Продвижение сайтов силами профессионалов
Продвижение сайтов силами профессионалов
У каждой интернет-компании, которая намеревается через интернет добиться определенной выгоды или популярности, должно быть собственное представительство в сети.
7-мая-2021, 14:33326

События

Пять лет тюрьмы за призывы в соцсетях отделить регион от Украины грозит жителю Закарпатья
Пять лет тюрьмы за призывы в соцсетях отделить регион от Украины грозит жителю Закарпатья
Житель Закарпатской области попал в поле зрения СБУ из-за распространения в социальных сетях призывов поддержать отделение региона от Украины.
Сегодня, 09:2533
На сколько лет в стране хватит нефти и газа оценили в правительстве России
На сколько лет в стране хватит нефти и газа оценили в правительстве России
Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов заявил, что запасов нефти в РФ при существующем уровне добычи хватит на 59 лет, а природного газа - на 103 года.
Сегодня, 09:2330
О потере контроля над городом из-за беспорядков заявили власти израильского Лода
О потере контроля над городом из-за беспорядков заявили власти израильского Лода
В израильском городе Лод из-за беспорядков власти полностью потеряли контроль над ситуацией, мэр просит премьер-министра страны ввести войска в город, расположенный в 20 км от Тель-Авива.
Сегодня, 09:2240
Израиль ликвидировал верхушку разведки ХАМАСа
Израиль ликвидировал верхушку разведки ХАМАСа
На Ближнем Востоке началась самая настоящая война между Израилем и Палестиной.
Сегодня, 09:2038
Бойня в Казани. Юный стрелок жил в обеспеченной семье и съехал от родителей из-за конфликта
Бойня в Казани. Юный стрелок жил в обеспеченной семье и съехал от родителей из-за конфликта
Сегодня, 12 мая, в Казани объявлен траур после чудовищной трагедии, когда 19-летний Ильназ Галявиев устроил бойню в своей бывшей школе.
Сегодня, 09:1858
У школы в Казани появилось послание расстрелявшему детей террористу
У школы в Казани появилось послание расстрелявшему детей террористу
У школы № 175 в Казани, где во вторник, 11 мая, 19-летний Ильназ Галявиев расстрелял хладнокровно учеников и учителей, образовался стихийный мемориал.
Сегодня, 09:1667
7 Днів