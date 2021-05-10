Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 мая 2021

В Украине по состоянию на утро 12 мая 2021 - 2 129 073 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 4 538 новых случаев в сутки.

Умерло 46 987 человек.

Выздоровело - 1 797 136.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (627), Ровенской (471), Полтавской (380), Донецкой (356) и Харьковской (345) областях.

18264 человека привито против COVID-19 за сутки 11 мая 2021 в Украине.

882 621 человека привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 882 619 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1928 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

По областям (по количеству инфицированных):

Киев - 627 случаев / 1217 прививок;

Винницкая область - 63 случая / 850 прививок;

Волынская область - 139 случаев / 467 прививок;

Днепропетровская область - 211 случаев / 1649 прививок;

Донецкая область - 356 случаев / 970 прививок;

Житомирская область - 60 случаев / 578 прививок;

Закарпатская - 12 случаев / 489 прививок;

Запорожская область - 275 случаев / 1190 прививок;

Ивано-Франковская область - 31 случай / 857 прививок;

Киевская область - 169 случаев / 619 прививок;

Кировоградская область - 52 случая / 458 прививок;

Луганская область - 199 случаев / 554 прививки;

Львовская область - 136 случаев / 1881 прививки;

Николаевская область - 132 случая / 851 прививки;

Одесская область - 150 случаев / 886 прививок;

Полтавская область - 380 случаев / 616 прививок;

Ровенская область - 471 случай / 514 прививок;

Сумская область - 58 случаев / 339 прививок;

Тернопольская область - 54 случая / 693 прививки;

Харьковская область - 345 случаев / 325 прививок;

Херсонская область - 31 случай / 50 прививок;

Хмельницкая область - 153 случая / 661 прививки;

Черкасская область - 304 случая / 591 прививки;

Черновицкая область - 65 случаев / 540 прививок;

Черниговская область - 65 случаев / 419 прививок.