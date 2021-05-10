У школы в Казани появилось послание расстрелявшему детей террористу

У школы № 175 в Казани, где во вторник, 11 мая, 19-летний Ильназ Галявиев расстрелял хладнокровно учеников и учителей, образовался стихийный мемориал.

Об этом сообщает издание "Медуза".

Как пишет сайт, жители Казани стали нести к зданию школы цветы и детские игрушки. Также на ограде появился самодельный плакат, адресованный террористу. На обычной картонке кто-то красным маркером написал: "Ты не бог, ты гнида". Так люди отреагировали на слова задержанного Галявиева о том, что он два месяца назад осознал себя богом.