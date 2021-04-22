Израиль ликвидировал верхушку разведки ХАМАСа

На Ближнем Востоке началась самая настоящая война между Израилем и Палестиной.

Армия обороны Израиля в ответ на ракетные обстрелы из сектора Газа нанесла мощный ответный авиаудар в ходе которого были ликвидированы ключевые руководители разведывательной системы палестинского радикального движения ХАМАС.

Об это военные сообщили на своей странице в сети Twitter.

В ходе спецоперации были ликвидированы Хасан Каоги, глава отдела безопасности военной разведки ХАМАС, и его заместитель Ваил Исса, глава контрразведки.