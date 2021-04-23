 

О потере контроля над городом из-за беспорядков заявили власти израильского Лода

События Сегодня, 09:2235
О потере контроля над городом из-за беспорядков заявили власти израильского Лода

В израильском городе Лод из-за беспорядков власти полностью потеряли контроль над ситуацией, мэр просит премьер-министра страны ввести войска в город, расположенный в 20 км от Тель-Авива. 

Об этом сообщает Times of Israel.

Мэр города просит премьера Биньямину Нетаньяху ввести в город войска. По его словам, вечером 11 мая в Лоде начались столкновения между еврейским и арабским населением. Горят синагоги, подожжены сотни машин, сгорела новая ратуша. По словам градоначальника, в Лоде разразилась гражданская война.

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Теги: news, новости, Украина, Израиль, Лода, беспорядки, 7dniv, 7dnivinfo  
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