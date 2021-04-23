О потере контроля над городом из-за беспорядков заявили власти израильского Лода

В израильском городе Лод из-за беспорядков власти полностью потеряли контроль над ситуацией, мэр просит премьер-министра страны ввести войска в город, расположенный в 20 км от Тель-Авива.
Об этом сообщает Times of Israel.
Мэр города просит премьера Биньямину Нетаньяху ввести в город войска. По его словам, вечером 11 мая в Лоде начались столкновения между еврейским и арабским населением. Горят синагоги, подожжены сотни машин, сгорела новая ратуша. По словам градоначальника, в Лоде разразилась гражданская война.