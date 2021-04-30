На сколько лет в стране хватит нефти и газа оценили в правительстве России

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов заявил, что запасов нефти в РФ при существующем уровне добычи хватит на 59 лет, а природного газа - на 103 года.

Об этом чиновник сказал в интервью РБК.

Ситуацию член федерального правительства сравнил с "общей температурой по больнице": ведь в стране есть месторождения, которые истощаются, а есть еще не получившие полную нагрузку.

"Где-то есть месторождения, которые высвобождаются, а есть такие, которые еще не получили полную нагрузку. В любом случае нужно развивать геологоразведку, в том числе в труднодоступных местах", - сказал министр.

По его словам, объемы обеспеченности топливом можно изменить, если делать финансовые вливания в геологоразведку.

"Перед нами стоит задача загружать Северный морской путь, его основной базой станут углеводороды", – добавил Козлов.

Министр также отметил, что удерживать себестоимость разработки трудноизвлекаемой нефти непросто, и обратил внимание на то, что некоторые зарубежные партнеры России стараются не дать ей возможность использовать определенные технологии.

В то же время достигнутый РФ уровень технологического развития позволяет создавать новые рабочие места, ведь граждане заняты не только в добыче и переработке сырья, но и, например, на нефтесервисных предприятиях.

Между тем еще в начале апреля глава Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгений Киселев в интервью "Российской газете" говорил, что запасов нефти в России хватит на 58 лет, из них рентабельных - только на 19 лет. А запасов газа, по его данным, хватит более, чем на 60 лет.