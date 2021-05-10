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События Сегодня, 11:4346
Есть ли жизнь на Марсе? Возможно, NASA уже доставила микробы с Земли на Красную планету

По словам американского генетика, космические аппараты могли случайно доставить на Марс земные микроорганизмы.

NASA усердно работает над своей целью — доставить людей на Марс в ближайшем будущем. Но в то же время оно могло случайно отправить на Красную планету другие формы жизни, сообщает Futurism.com

"NASA уделяет особое внимание очистке своих космических кораблей по частям по мере их сборки, но на самом деле невозможно снизить количество микробов до нуля", говорит генетик Кристофер Мейсон из Корнельського университета. Хотя это только теория, есть тревожные доказательства того, что аппараты NASA, которые исследуют Марс, возможно, уже заразили планету жизнеспособными и, возможно, опасными микробами.

Другими словами, существует реальный риск того, что ученые в конце концов найдут доказательства существования жизни на Марсе, которую мы случайно принесли туда сами.

Фактически, чистые помещения в Лаборатории реактивного движения NASA могут случайно послужить своего рода испытательным полигоном для микробной жизни – среды обитания, в которой могут выжить только самые выносливые микроорганизмы.

Мэйсон исследовал Лабораторию реактивного движения на предмет наличия ДНК и выявление микробов, способных цепляться за металлические поверхности, и, которые смогут вынести как радиацию, так и экстремальные холода. Эти качества помогут микроорганизму отправиться в космос и действительно пережить это суровое испытание.

"Эти находки могут иметь последствия для планетарной защиты, как "прямое заражение", — говорит Мейсон. "Мы можем перенести что-то (случайно или намеренно) на другую планету. Важно обеспечить безопасность и сохранение любой жизни, которая может существовать в другом месте во Вселенной, поскольку новые организмы могут сеять хаос, когда попадают в новую экосистему".

Те же марсоходы или посадочные модули, которые, возможно, принесли жизнь на Марс, могут принять их за совершенно новых инопланетных микробов, предполагает Мейсон, ссылаясь на тот факт, что микробы, принесенные с Земли в космос, быстро мутировали в новых условиях.

"Само космическое путешествие и необычные условия, в которых оказались микробы, заставят их развиваться", — говорит Мейсон.

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Теги: news, новости, Украина, Марс, 7dniv, 7dnivinfo  
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