 

В США из-за того, что мужчину не пригласили на вечеринку он застрелил шесть человек

События Сегодня, 12:0587
В США из-за того, что мужчину не пригласили на вечеринку он застрелил шесть человек

Мужчина застрелил свою девушку и ее пятерых родственников, после этого, он покончил жизнь самоубийством.

В США, штате Колорадо, мужчина застрелил шесть человек на вечеринке из-за того, что его туда не пригласили. Об этом сообщает ВВС.

Полиция сообщает, что 28-летний Теодоро Масиас застрелил свою девушку, 28-летнюю Сандру Ибарра-Перес, и пятерых родственников, после этого он покончил жизнь самоубийством.

По словам правоохранителей, у преступника произошел "конфликт" с семьей девушки. Когда его не пригласили на семейную вечеринку, устроил стрельбу.

Трое детей в возрасте двух, пяти и 11 лет были свидетелями стрельбы и не пострадали. В доме было обнаружено семнадцать гильз.

Стрелок Масиас, был в отношениях с одной из жертв, 28-летней Сандрой Ибарраc, сказал лейтенант полиции Колорадо-Спрингс Джо Фраббиле, передает ABC News. Полиция заявила, что не было сообщений о случаях домашнего насилия во время отношений и что у стрелка не было криминального прошлого.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, США, 7dniv, 7dnivinfo  
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ

Новости по теме

В Житомире полицейские силой спасли мужчину за секунду до прыжка с моста
В Житомире полицейские силой спасли мужчину за секунду до прыжка с моста
10-мая-2021, 08:32
Расстроенный плачем своей дочери в стоматологии одессит приставил пистолет к голове медика
Расстроенный плачем своей дочери в стоматологии одессит приставил пистолет к голове медика
27-апр-2021, 16:35
Водитель под Луцком согласился подвезти девушку, а затем изнасиловал ее
Водитель под Луцком согласился подвезти девушку, а затем изнасиловал ее
21-апр-2021, 09:32
В Техасе бывший темнокожий коп устроил кровавую бойню
В Техасе бывший темнокожий коп устроил кровавую бойню
19-апр-2021, 10:31
Два пункта вакцинации временно закрыли в США
Два пункта вакцинации временно закрыли в США
9-апр-2021, 10:06

Последние новости

12:28
События
Сесть в Тель-Авиве из-за ракетных ударов по Израилю не смог Украинский самолет
12:18
События
Французский корвет "Командан Биро" вошел в Черное море
12:05
События
В США из-за того, что мужчину не пригласили на вечеринку он застрелил шесть человек
11:43
События
Есть ли жизнь на Марсе? Возможно, NASA уже доставила микробы с Земли на Красную планету
09:49
Политика
За что и почему объявили подозрение Медведчуку
09:25
События
Пять лет тюрьмы за призывы в соцсетях отделить регион от Украины грозит жителю Закарпатья
09:23
События
На сколько лет в стране хватит нефти и газа оценили в правительстве России
09:22
События
О потере контроля над городом из-за беспорядков заявили власти израильского Лода
09:20
События
Израиль ликвидировал верхушку разведки ХАМАСа
09:18
События
Бойня в Казани. Юный стрелок жил в обеспеченной семье и съехал от родителей из-за конфликта
09:17
Политика
Медведчук назвал подозрение в госизмене расправой и заявил, что не будет прятаться
09:16
События
У школы в Казани появилось послание расстрелявшему детей террористу
08:28
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 мая 2021
02:52
Публикации
Эксклюзив
ИГРА «В УКРАИНУ»
Вчера, 2021-05-11
22:17
События
Глава СБУ заявил что Тарас Козак покинул Украину
22:14
События
Сенатора США застукали за рулем во время рабочей видеоконференции Zoom
22:10
События
80 самолетов для авиаударов по сектору Газа задействовал Израиль
20:42
События
В Татарстане объявлен траур
18:45
События
Отчислить из КНУ Шевченко хотят Киевскую студентку, вставшую на защиту Басты
16:53
События
Спустя два месяца в Черногории решили отменить комендантский час и восстановить междугородное сообщение

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 11 мая 20213496
В Запорожье подросток надел форму полицейского и отправился на улицы защищать закон753
Какие варианты по тарифам для украинцев готовят власти671
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 10 мая 2021669
СБУ заявила о следе Москвы в деле об антивенгерских листовках в Закарпатье. Улика - фото молодого Путина493
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 мая 2021383
"Убью огромное количество биомусора". Бойня в казанской школе. Что известно на данный момент368

Досуг

Спецтехника ETS Group — гарантия качества и надежности строительных работ
Спецтехника ETS Group — гарантия качества и надежности строительных работ
Подавляющая часть профессиональных сфер деятельности не обходятся без экстремальных нагрузок, выполняются на высокогорных местностях, имеют ограниченное рабочее пространство и т. п.
Вчера, 18:46132
Где знакомятся люди после 40 - лучшие места и сценарии
Где знакомятся люди после 40 - лучшие места и сценарии
Найти свое счастье после 40 лет возможно, нужно только знать, где искать пару. Люди в зрелом возрасте относятся к выбору таких мест более придирчиво. Да и действуют немного иначе. Разбираемся, где и как.
10-мая-2021, 21:40205
Как вывести сайт в ТОП: три SEO-тренда 2021 года
Как вывести сайт в ТОП: три SEO-тренда 2021 года
На сегодняшний день конкуренция сайтов во Всемирной паутине достаточно высока, каждый веб-ресурс, как говорят, хочет занять самое выгодное место под солнцем. Но это не случается само собой: продвижение сайта – дело весьма серозное и ответственное, требующее исключительно профессионального
9-мая-2021, 13:02327
Назначение и особенности поролона для мебели
Назначение и особенности поролона для мебели
Поролон, часто называющийся пенополиуретаном, является распространенным материалом универсального применения. Помимо строительной и промышленной сферы, медицины он пользуется большим спросом при изготовлении мягкой мебели в ассортименте.
9-мая-2021, 13:00271
Как выбрать цветочную композицию в подарок
Как выбрать цветочную композицию в подарок
Казалось бы, что сложного в том, чтобы купить цветы в подарок? Каждый из нас, хотя бы единожды в жизни, сталкивался с таким вопросом.
7-мая-2021, 16:30348
Продвижение сайтов силами профессионалов
Продвижение сайтов силами профессионалов
У каждой интернет-компании, которая намеревается через интернет добиться определенной выгоды или популярности, должно быть собственное представительство в сети.
7-мая-2021, 14:33334

События

Сесть в Тель-Авиве из-за ракетных ударов по Израилю не смог Украинский самолет
Сесть в Тель-Авиве из-за ракетных ударов по Израилю не смог Украинский самолет
Пока системы ПВО отбивают ракеты над Израилем, авиалайнерам приходится искать места для посадки в других странах.
Сегодня, 12:2863
Французский корвет "Командан Биро" вошел в Черное море
Французский корвет "Командан Биро" вошел в Черное море
Нынешняя демонстрация французского флага может быть связана с договоренностями президентов Франции и Украины.
Сегодня, 12:1855
В США из-за того, что мужчину не пригласили на вечеринку он застрелил шесть человек
В США из-за того, что мужчину не пригласили на вечеринку он застрелил шесть человек
Мужчина застрелил свою девушку и ее пятерых родственников, после этого, он покончил жизнь самоубийством.
Сегодня, 12:0591
Есть ли жизнь на Марсе? Возможно, NASA уже доставила микробы с Земли на Красную планету
Есть ли жизнь на Марсе? Возможно, NASA уже доставила микробы с Земли на Красную планету
По словам американского генетика, космические аппараты могли случайно доставить на Марс земные микроорганизмы.
Сегодня, 11:4350
Пять лет тюрьмы за призывы в соцсетях отделить регион от Украины грозит жителю Закарпатья
Пять лет тюрьмы за призывы в соцсетях отделить регион от Украины грозит жителю Закарпатья
Житель Закарпатской области попал в поле зрения СБУ из-за распространения в социальных сетях призывов поддержать отделение региона от Украины.
Сегодня, 09:2562
На сколько лет в стране хватит нефти и газа оценили в правительстве России
На сколько лет в стране хватит нефти и газа оценили в правительстве России
Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов заявил, что запасов нефти в РФ при существующем уровне добычи хватит на 59 лет, а природного газа - на 103 года.
Сегодня, 09:2386
7 Днів