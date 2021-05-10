В США из-за того, что мужчину не пригласили на вечеринку он застрелил шесть человек

Мужчина застрелил свою девушку и ее пятерых родственников, после этого, он покончил жизнь самоубийством.

В США, штате Колорадо, мужчина застрелил шесть человек на вечеринке из-за того, что его туда не пригласили. Об этом сообщает ВВС.

Полиция сообщает, что 28-летний Теодоро Масиас застрелил свою девушку, 28-летнюю Сандру Ибарра-Перес, и пятерых родственников, после этого он покончил жизнь самоубийством.

По словам правоохранителей, у преступника произошел "конфликт" с семьей девушки. Когда его не пригласили на семейную вечеринку, устроил стрельбу.

Трое детей в возрасте двух, пяти и 11 лет были свидетелями стрельбы и не пострадали. В доме было обнаружено семнадцать гильз.

Стрелок Масиас, был в отношениях с одной из жертв, 28-летней Сандрой Ибарраc, сказал лейтенант полиции Колорадо-Спрингс Джо Фраббиле, передает ABC News. Полиция заявила, что не было сообщений о случаях домашнего насилия во время отношений и что у стрелка не было криминального прошлого.