Французский корвет "Командан Биро" вошел в Черное море

Нынешняя демонстрация французского флага может быть связана с договоренностями президентов Франции и Украины.

Французский корвет F796 Commandant Biro вошел вечером 11 мая в Черное море, сообщило одесское издание "Думская".

Последний раз этот корабль в Черное море заходил в ноябре 2019 года для визита в Грузию, после которого три дня гостил в Одессе.

Цели и задачи нынешней миссии корабля пока неизвестны. "Думская" предполагает, что они могут быть связаны с обещаниями, которые были даны президентом Франции Эмманюэлем Макроном президенту Владимиру Зеленскому.

Корвет F796 назван в честь Роджера Биро, командира корвета сил Свободной Франции "Мимоза", потопленного немецкой подводной лодкой в 1942 году.

В состав ВМС Франции он вступил в 1984 году и базируется в средиземноморском порту Тулон. Его длина 80 метров, ширина – 10 м. Водоизмещение – 1350 тонн. Два дизельных двигателя мощностью 12 тысяч л.с. обеспечивают максимальную скорость в 24 узла. Экипаж – 90 человек.

Вооружение: 100 мм пушка, два 20-мм зенитных орудия, четыре пулемета 12,7 мм, четыре торпедных аппарата и четыре пусковые установки с крылатыми ракетами "Экзосет".

Основные задачи кораблей класса "корвет": поддержка стратегических подводных сил, разведка и наблюдение за морскими передвижениями.

В 2011 году корвет F796 Commandant Biro совершил заход в российский порт Новороссийск.