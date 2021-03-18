Сесть в Тель-Авиве из-за ракетных ударов по Израилю не смог Украинский самолет

Пока системы ПВО отбивают ракеты над Израилем, авиалайнерам приходится искать места для посадки в других странах.

Самолет "Международных авиалиний Украины" не смог приземлиться в аэропорту Тель-Авива из-за работы средств противовоздушной обороны Израиля. Об этом сообщает ТСН.

Самолет из Борисполя следовал рейсом PS777 в международный аэропорт Бен Гурион, однако из-за обстрелов Израиля со стороны Палестины был вынужден совершить посадку на Кипре. Как можно заметить на карте, транспортное средство развернулось неподалеку от Западного берега.

Как пишет издание The Times of Israel, аэропорт Бен Гурион временно остановил работу в связи с ракетными ударами боевиков ХАМАС. Все рейсы перенаправляются на Кипр или в другие ближайшие страны. Военное крыло радикальной организации ХАМАС заявило, что они запустили 110 ракет из Газы по Тель-Авиву и в сторону городского аэропорта.

В сети появились видео, как 11 мая людей начали эвакуировать из Бен Гуриона под вой сирен. Позже появилась информация, что аэропорт возобновил свою работу.

Очевидцы также записали на камеру ракеты в небе на Тель-Авивом. Яркие вспышки над самолетами в аэропорту хорошо видны на фоне ночного неба. Вероятно, ПВО перехватывали снаряды и уничтожали их в воздухе.